MONTRÉAL, 18 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le Gouvernement du Canada a dévoilé les détails d’un programme de financement de 100 millions de dollars pour aider les enfants et familles en situation d’insécurité alimentaire en raison de la pandémie de COVID-19.



Un total de 18,5 millions de dollars sera alloué au Club des petits déjeuners par l’entremise d’Agriculture et Agroalimentaire Canada pour nourrir les enfants d’âge scolaire de partout au pays. Ces fonds viendront concrétiser l’annonce faite en avril et en octobre 2020 d’un financement pour les banques alimentaires et les organismes alimentaires communautaires, dont le Club des petits déjeuners.

Comme l’explique Daniel Germain, le président et fondateur du Club des petits déjeuners : « Ce sont généralement 250 000 élèves qui comptent sur le Club et ses partenaires pour un déjeuner nutritif chaque matin à l’école. Cependant, le nombre d’enfants et de jeunes canadiens qui souffrent d’insécurité alimentaire dépasse maintenant la barre des 2 millions. Nous sommes donc extrêmement reconnaissants de recevoir ces fonds de la part du gouvernement du Canada, car ils nous aideront à répondre à la demande croissante. Au début de l’année scolaire, nous avons connu une hausse de participation de 30 % en moyenne à travers le pays pour des programmes de petits déjeuners et la liste d’attente ne cesse de s’allonger. »

Les sommes engagées aujourd’hui aideront le Club et ses partenaires à soutenir des enfants un peu partout au Canada. À l’heure actuelle, un enfant sur trois arrive à l’école le ventre vide. De plus, les mesures sanitaires et les changements apportés aux programmes nécessitent des investissements supplémentaires pour assurer une distribution sécuritaire.

La pandémie de COVID-19 a exacerbé l’insécurité alimentaire et fait augmenter le nombre d’enfants et de familles dans le besoin. Ce financement permettra au Club des petits déjeuners d’aider 200 000 enfants supplémentaires avant septembre 2021.

Alors que le Canada entend se relever de la pandémie, un programme national d’alimentation scolaire est la façon la plus efficace et la plus durable de s’attaquer comme il se doit à l’insécurité alimentaire des élèves canadiens. Le Club des petits déjeuners et ses partenaires se réjouissent de pouvoir travailler avec le gouvernement pour faire d’un tel programme une réalité et faire de la faim chez les enfants canadiens une chose du passé. Au total, au printemps et à l’été 2020, le Club et ses partenaires communautaires ont fourni des aliments nutritifs à plus de 2 millions de personnes, dont près de 700 000 enfants.

À propos du Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l’approche du Club permet d’offrir bien plus qu’un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 257 000 enfants canadiens dans 1 887 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

