TORONTO, 18 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK) et gestionnaire du iShares Gold Bullion ETF (« CGL ») et du iShares Silver Bullion ETF (« SVR » et, avec CGL, les « Fonds iShares ») est heureuse d’annoncer que, dans le cadre des assemblées extraordinaires qui ont eu lieu aujourd’hui, les porteurs de parts de chaque Fonds iShares ont approuvé les modifications proposées à certaines restrictions en matière de placement de chaque Fonds iShares et certaines questions connexes qui ont été annoncées antérieurement le 6 novembre 2020 (les « propositions »).



Puisque toutes les approbations nécessaires ont été obtenues aux fins de la mise en œuvre des propositions, avec prise d’effet immédiate, les restrictions en matière de placement suivantes de chaque Fonds iShares sont modifiées comme suit :

Ancienne restriction de placement Nouvelle restriction de placement [Chaque Fonds iShares] doit entreposer tous les lingots dont le Fonds iShares est propriétaire : i) en ce qui concerne CGL, séparément dans les coffres-forts d’une banque canadienne de l’annexe 1, d’un sousdépositaire ou sous-dépositaire du sousdépositaire approuvé, d’un membre de leur groupe ou de l’une de leurs divisions et ii) en ce qui concerne le SVR, dans les coffres-forts d’une banque canadienne de l’annexe I, d’un membre de son groupe, de l’une de ses divisions ou d’un sousdépositaire; [Chaque Fonds iShares] doit entreposer tous les lingots dont le Fonds iShares est propriétaire dans les coffres-forts d’une ou de plusieurs entités ayant compétence pour remplir les fonctions de dépositaire ou de sous-dépositaire d’actif, tel qu’il est décrit dans le Règlement 81102 (ou qui sont autorisées à agir comme dépositaire ou sous-dépositaire aux termes d’une dispense des exigences applicables accordée par les autorités en valeurs mobilières), et ces lingots doivent lui être attribués et conservés sous garde distincte. [Chaque Fonds iShares] doit s’assurer que le dépositaire souscrit une assurance adéquate pour les coffres-forts dans lesquels ils placent les lingots qu’il détient pour le compte des Fonds iShares. [Chaque Fonds iShares] doit s’assurer que le dépositaire souscrit une assurance adéquate pour les lingots qu’il détient pour le compte du Fonds iShares ou doit s’assurer que le dépositaire ou les sous-dépositaires sont tenus de s’assurer que leurs sous-dépositaires respectifs souscrivent pareille assurance pour les lingots qu’ils détiennent pour le compte du Fonds iShares, selon le cas.

De plus, avec prise d’effet immédiate, la stratégie de placement de chaque Fonds iShares est aussi modifiée afin d’autoriser ce qui suit : a) chaque lingot du Fonds iShares pourra être détenu dans les coffres-forts d’entités qui respectent la restriction proposée en matière de garde des Fonds iShares, tel qu’il est indiqué précédemment et b) les lingots détenus à l’extérieur du Canada pourront être détenus aux États-Unis d’Amérique et/ou au Royaume-Uni (plutôt qu’à New York et/ou à Londres). L’obligation de détenir la majorité des lingots appartenant aux Fonds iShares à des emplacements situés au Canada demeure inchangée. Certains autres changements visant à clarifier certains points ont aussi été apportés à la déclaration de fiducie-cadre régissant les Fonds iShares (la « déclaration de fiducie ») relativement à la mise en œuvre des propositions.

De plus amples renseignements sur les Fonds iShares et les modifications décrites aux présentes sont présentés dans les documents d’information mis à jour pour les Fonds iShares, qui devraient être déposés vers la date de prise d’effet et qui seront ensuite affichés sur le site www.sedar.com.

Les termes importants utilisés dans la version anglaise du présent communiqué, mais qui n’y sont pas par ailleurs définis, ont le sens qui leur est attribué dans la déclaration de fiducie.

