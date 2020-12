Al-Tamimi induit à nouveau intentionnellement les actionnaires en erreur, car il ne sélectionne délibérément que des déclarations hors contexte du rapport de Glass Lewis qui l’avantagent et ne tient pas compte des points clés avancés par le conseiller en vote qui valident l'approche cohérente et véridique de la Direction avec les actionnaires.

Ne vous laissez par berner : le rapport de Glass Lewis cité par Al-Tamimi ne recommande qu’un seul de ses candidats dissidents, qui ne soit pas déjà proposé par la Direction, car les autres candidats proposés par Al-Tamimi sont sous-qualifiés.

Pour vous assurer qu’Al-Tamimi n’ait pas l’opportunité de prendre le contrôle de votre Société sans payer de prime aux actionnaires, votez POUR les nominés de la Direction, utilisant uniquement la procuration de la Direction. Contactez Laurel Hill au 1 877 452-7184 ou par courriel à assistance@laurelhill.com.



MONTRÉAL, 18 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est regrettable que Mason Graphite inc. (« Mason Graphite », la « Société » ou « MGI ») (TSX.V: LLG; OTCQX: MGPHF) soit à nouveau forcée de corriger les tactiques malhonnêtes du dissident Al-Tamimi pour assurer que les actionnaires aient tous les faits pour prendre une décision éclairée.

Alors que Mason Graphite gère la Société dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires, Al-Tamimi, dans un effort intéressé pour tromper les actionnaires de Mason Graphite, a publié un communiqué de presse le 18 décembre 2020, dans lequel il rapporte certaines sections délibérément choisies d'un rapport de Glass Lewis & Co. (« Glass Lewis »), tout en ignorant les messages clés du rapport : le plan stratégique d'Al-Tamimi est « nébuleux », sa liste de candidats est surreprésentée, un (1) seul candidat dissident qui n’est pas déjà nommé par la Direction peut être supporté et Al-Tamimi recommande un PDG au caractère douteux.

Glass Lewis est d'accord avec Mason Graphite sur les points suivants :

AL-TAMIMI N'A PAS D’ORIENTATION STRATÉGIQUE CONCRÈTE

Glass Lewis l’exprime clairement dans leur opinion que le plan du Dissident est « nébuleux » et qu’il ne fait aucun effort pour décrire les principes fondamentaux d’un plan qui aurait été formulé il y a près d’un an. De plus, Glass Lewis poursuit ci-dessous (Note : tous les extraits du rapport, rédigé en anglais seulement, ont été traduits) :

« …nous sommes préoccupés que le Dissident, ayant l’opportunité de présenter publiquement sa propre vision stratégique, est soit incapable, soit peu disposé, à fournir aux actionnaires un aperçu plus détaillé du plan même qui devrait améliorer les performances de Mason Graphite… Cette omission est particulièrement discutable, considérant l’ampleur du changement au Conseil et à la Direction envisagée (par M. Al-Tamimi). »

Tel qu’annoncé par le Conseil d’administration de Mason Graphite (le « Conseil ») dans le communiqué de presse du 14 décembre 2020 : le dissident n’a JAMAIS présenté de plan stratégique, ni soutenu de plan alternatif de stratégie intégrée des produits à valeur ajoutée permettant de saisir les opportunités des marchés des minéraux industriels et des produits à base de graphite.

AL-TAMIMI EST DÉJÀ SURREPRÉSENTÉ AU CONSEIL

Glass Lewis déclare : « M. Al-Tamimi exerce déjà une influence disproportionnée sur le conseil d'administration composé de six membres. Un renforcement de cette influence à un niveau équivalent à un pouvoir discrétionnaire unilatéral potentiel semble être en contradiction avec le désintérêt du Dissident à fournir aux autres investisseurs de Mason Graphite une feuille de route financière et opérationnelle plus complète et de plus grandes garanties que tout nouveau candidat au conseil d'administration n'est pas là pour simplement entériner les préférences prédéterminées de M. Al-Tamimi en matière de direction stratégique et de composition exécutive. »

Dans ce même communiqué de presse du 14 décembre, Mason Graphite a souligné le fait qu’avec deux (2) sièges au conseil d’administration, Al-Tamimi est surreprésenté et contrôle actuellement 33 % des voix du Conseil, un niveau bien au-delà de sa participation de 9,9 % dans la Société. Ce fait démontre les efforts répétés du Conseil pour accommoder Al-Tamimi et ses exigences sans fin. Par ailleurs, Investissement Québec avec 12,5 % des actions émises, ne détient qu'un seul siège sur le Conseil actuel, et ne serait pas sur le conseil d’Al-Tamimi, malgré son droit contractuel de détenir un siège au Conseil.

Ainsi, Glass Lewis exprime son inquiétude quant à son contrôle absolu sur le Conseil si ses candidats sont élus. Les candidats au Conseil d’Al-Tamimi ne serviront que ses propres intérêts, au détriment des intérêts de tous les actionnaires.

LE CHOIX TRÈS DOUTEUX D'AL-TAMIMI POUR LE PROCHAIN PDG DE MASON GRAPHITE : SIMON MARCOTTE

Glass Lewis est préoccupé qu’Al-Tamimi :

« …qui ailleurs communique avec force ses préférences, n’a pas établi de façon crédible ses intentions d’entreprendre une évaluation objective des cadres supérieurs les plus prometteurs pour MGI si sa sollicitation est complètement réussie… M. Al-Tamimi ne fournit pas ce que nous considérons être une démarche complète sur les raisons pour lesquelles Simon Marcotte, pour qui le conseil n’entretient pas une très forte opinion en tant qu'ancien responsable des relations avec les investisseurs et ayant une éthique prétendument discutable, devrait être considéré comme le meilleur candidat possible pour MGI et ses investisseurs non affiliés. »

Tel qu’exprimé ci-dessus, Glass Lewis partage aussi l’opinion de Mason Graphite sur la proposition d’Al-Tamimi de nommer Simon Marcotte dans rôle vital de prochain PDG de Mason Graphite. Mason Graphite rappelle aux actionnaires son communiqué de presse du 16 décembre 2020 qui confirmait avoir transmis à l’Autorité des marchés financiers la plainte d’un lanceur d’alerte concernant Simon Marcotte qui, en proie à des difficultés financières, avait demandé un changement de titre, sans réduction de salaire, de responsabilité ou d’accès aux informations privilégiées, pour ainsi échapper aux exigences de divulgation de transactions, et avoir la possibilité de transiger.

Le Direction de Mason Graphite réitère :

Qu’elle a fait preuve d’ouverture et de volonté de collaborer avec Al-Tamimi, mais elle ne peut répondre aveuglément à ses demandes et doit remplir son devoir fiduciaire de travailler dans l’intérêt de tous les actionnaires.

Qu’elle est alignée et met en œuvre une stratégie développée pour profiter de la demande croissante et des marges bénéficiaires des produits à valeur ajoutée. Ce plan, qui démontre une vision prévoyante et une solide connaissance du marché, a été appuyé unanimement par le Conseil d’administration, incluant le représentant d’Al-Tamimi.

Contrairement au nominés d’Al-Tamimi, le Conseil actuel a la profondeur et l’expertise pour réaliser le plan et une valeur supérieure pour les actionnaires.



VOTEZ POUR APPUYER LE CONSEIL ACTUEL

Pour vous assurer qu’Al-Tamimi et ses nominés, opportunistes et agissant dans son seul intérêt personnel, n’aient pas l’opportunité de prendre le contrôle de Mason Graphite, tous les actionnaires sont encouragés à voter bien avant la date limite du 23 décembre 2020 à 10h00 a.m. (heure de l’est).

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES ET ASSISTANCE POUR VOTER

Les actionnaires qui ont des questions ou ont besoin d’assistance pour voter sont invités à contacter le groupe Laurel Hill, conseillers en communications auprès des actionnaires et agents de sollicitation de procurations de la Société au :

Sans Frais : 1 877 452-7184

Courriel : assistance@laurelhill.com

