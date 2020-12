HOUSTON et ANVERS, Belgique, 19 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE : SMHI) (la « Société » ou « SEACOR Marine »), un fournisseur de premier plan de services de transport de soutien et maritime vers des installations de production de pétrole et de gaz naturel offshore et des parcs éoliens dans le monde entier, et Compagnie Maritime Belge (« CMB »), un groupe diversifié spécialisé dans l'expédition et la logistique, ont annoncé aujourd'hui qu'une filiale en propriété exclusive de la Société a conclu un contrat de vente et d'achat (« SPA ») définitif et contraignant visant à vendre Windcat Workboat Holdings Limited (« Windcat ») et son activité de navires de relève d'équipage (« CTV ») à CMB. En contrepartie de la vente, à la clôture de la transaction, CMB versera à SEACOR Marine 32,8 millions GBP en espèces et prendra en charge la totalité des 20,4 millions GBP de dettes en cours au titre de la facilité de crédit renouvelable existante de Windcat (équivalant à environ 44,6 millions USD et 27,8 millions USD, respectivement, sur la base du taux de change entre l'USD et le GBP en vigueur à la clôture le 17 décembre 2020). La transaction devrait être conclue le 12 janvier 2021 ou avant cette date.



Windcat est l'un des principaux fournisseurs de navires de soutien à l'éolien offshore en Europe, et possède et exploite, directement ou par le biais de ses coentreprises, une flotte de 46 CTV dans le secteur éolien offshore européen. Les CTV de Windcat sont conçus et construits sous la supervision de la direction de Windcat, une équipe possédant plus de 18 ans d'expérience dans le secteur. L'équipe de direction actuelle de Windcat continuera de diriger la société une fois la transaction terminée.

Le siège social de Windcat est situé à Lowestoft, au Royaume-Uni et à IJmuiden, aux Pays-Bas. La Société possède des coentreprises avec deux partenaires locaux importants, FRS Windcat Offshore Logistics en Allemagne et TSM Windcat en France. Windcat emploie environ 180 employés basés à terre et en mer.

John Gellert, président-directeur général de SEACOR Marine, a déclaré :

« J'ai le plaisir d'annoncer cette transaction en tant que pierre angulaire de notre investissement fructueux dans Windcat et son équipe. Je remercie tous les employés de Windcat pour leur travail exceptionnel au fil des ans et leur dévouement dans la construction de cette entreprise, y compris ses fondateurs, Robbert van Rijk et Neil Clarkson, ainsi que le directeur général Willem van der Wel. Je suis impatient de travailler avec eux et l'ensemble de l'équipe de CMB au sein du marché de l'énergie éolienne offshore en pleine croissance aux États-Unis. Cette vente représente une autre étape importante dans notre stratégie d'optimisation de notre présence régionale et de réduction des coûts. Le produit de cette transaction augmentera notre liquidité, renforcera davantage notre position dans un environnement difficile et nous permettra de continuer à développer d'autres opportunités sur nos marchés principaux, y compris avec nos navires d'approvisionnement à plateforme hybrides alimentés par batterie qui, selon nous, présentent un potentiel significatif. »

Alexander Saverys, président-directeur général de CMB, a commenté :

« L'acquisition de Windcat s'inscrit dans la stratégie de CMB visant à diversifier son portefeuille d'activités sur le marché de l'énergie éolienne offshore en rapide expansion et à étendre le déploiement de navires et de moteurs à hydrogène. CMB souhaite développer les activités de Windcat en s'appuyant sur sa solide plateforme européenne leader sur le marché tout en s'étendant sur de nouveaux marchés européens et non européens, en se diversifiant dans la propriété et l'exploitation de Navires d'exploitation de services de construction et de Navires d'exploitation de services (CSOV et SOV), et dans le déploiement des moteurs à hydrogène développés par CMB.TECH à bord de la flotte existante et nouvellement construite de Windcat. Le premier CTV alimenté par hydrogène, l'Hydrocat, devrait être opérationnel dès juin 2021. La construction de stations de ravitaillement en hydrogène dans des ports Windcat dédiés sera également étudiée. »

Willem van der Wel, directeur général de Windcat, a ajouté :

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec CMB au cours des deux dernières années sur le développement de l'Hydrocat, le premier CTV à hydrogène au monde. Cette étape importante dans l'histoire de Windcat nous permettra de développer davantage cette coopération et de faire progresser le développement de la société. Nous sommes ravis et impatients de travailler en étroite collaboration avec CMB et sommes convaincus qu'ensemble, nous parviendrons à développer davantage notre position solide dans l'industrie éolienne offshore en rapide expansion et d'exécuter avec succès nos plans ambitieux pour l'avenir. Avec les défis mondiaux visant à réduire l'empreinte carbone, CMB et Windcat poursuivront le développement de la flotte afin de prendre des mesures significatives dans la fourniture de solutions de carburant propres aux navires de support aux parcs éoliens. Nous tenons à remercier SEACOR Marine pour son soutien au cours des neuf dernières années, qui a permis à la société de se développer et de conserver sa position de leader dans le secteur. »

Clarksons Platou Securities a agi en tant qu'unique conseiller financier pour SEACOR Marine. Bryan Cave Leighton Paisner LLP a agi en tant que conseiller juridique pour SEACOR Marine.

SEACOR Marine fournit des services mondiaux de transport maritime et de support vers des installations de production de pétrole et de gaz naturel offshore et des parcs éoliens dans le monde entier. SEACOR Marine et ses coentreprises exploitent une flotte diversifiée de navires de soutien offshore et de navires spécialisés qui transportent le fret et le personnel vers les installations offshore, manipulent les ancres et les équipements d'amarrage nécessaires pour fixer les plateformes aux fonds marins, remorquent les plateformes et aident à les placer sur les sites et à les déplacer entre les régions, fournissent un soutien en matière de construction, de reconditionnement des puits et de démantèlement et transportent et envoient les équipements utilisés sous l'eau pour le forage et l'installation, la maintenance et la réparation des puits. En outre, les navires de SEACOR Marine fournissent des hébergements pour les techniciens et les spécialistes, un soutien à la sécurité et des services d'intervention d'urgence.

CMB est un groupe diversifié spécialisé dans l'expédition et la logistique basé à Anvers, en Belgique. CMB possède et exploite plus de 90 grands navires de mer pour le vrac sec (Bocimar), de transport par conteneurs (Delphis) et de navires-citernes pour produits chimiques (Bochem). CMB participe également aux secteurs de la technologie propre et du développement d'applications industrielles à base d'hydrogène (CMB.TECH) et de l'immobilier (Reslea, Campus Maritime d'Anvers). CMB possède des bureaux à Tokyo, Singapour, Hong Kong, Hambourg et Brentwood.

Certaines déclarations mentionnées dans le présent communiqué de presse ainsi que dans d'autres rapports, documents et déclarations orales que la Société rend de temps à autres publiques constituent des « énoncés prospectifs » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. En général, des termes tels que « anticiper », « estimer », « attendre », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « planifier » « cible » « prévision » et des expressions similaires ont pour but d'identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs portent sur les attentes de la direction, les objectifs stratégiques, les perspectives commerciales, les performances économiques anticipées et la situation financière, ainsi que d'autres sujets similaires. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains et soumis à une variété d'hypothèses, de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux anticipés ou attendus par la direction de la Société. Ces énoncés ne constituent pas des garanties de performances futures et les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ces énoncés. Les événements ou les résultats réels sont soumis à des risques, incertitudes et autres facteurs importants, connus et inconnus, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Il faut comprendre qu'il n'est pas possible de prédire ou d'identifier tous ces facteurs. Par conséquent, ce qui précède ne devrait pas être considéré comme une analyse complète de tous les risques ou incertitudes potentiels. Compte tenu de ces facteurs de risque, les investisseurs et les analystes ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du document dans lequel ils sont formulés. La Société décline toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels l'énoncé prospectif est basé, sauf si la loi l'exige. Il est toutefois conseillé de consulter toute communication supplémentaire de la Société portant sur des sujets connexes dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris les rapports annuels sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K (le cas échéant). Ces déclarations constituent les mises en garde de la Société en vertu du Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

