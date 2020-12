Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling van het Energiekwartier in Den Haag heeft Heijmans 98 appartementen verkocht aan woningbelegger Vesteda. De realisatie start naar verwachting in Q2 2021 en de oplevering is gepland voor Q1 2023.

Over Energiekwartier

Project De Regent II in Den Haag bestaat naast 98 appartementen en 7 parkeerplaatsen uit 15 eensgezinswoningen met bijbehorende parkeerplaatsen, waarvan de verkoop intussen is gestart. De gebiedsontwikkeling Energiekwartier is een samenwerking tussen woningcorporatie Staedion, de gemeente Den Haag en Heijmans. De turn-key aankoop van de appartementen is op 18 december ondertekend door alle partijen.

Over Heijmans

Iedereen wil schone lucht, wonen in een fijne buurt, werken op een goede werkplek en veilig reizen van A naar B. Door te verbeteren, verduurzamen en verslimmen maakt Heijmans die gezonde leefomgeving. Jan Heijmans begon in 1923 als stratenmaker. Inmiddels is Heijmans een beursgenoteerde onderneming die activiteiten combineert in vastgoed, bouw & techniek en infra. Daarbij werken we veilig en voegen we waarde toe aan de plekken waar we actief zijn. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl

Over Vesteda

Vesteda is een Nederlandse woningbelegger die zich richt op het middenhuursegment. Vesteda belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Vesteda heeft bijna 8 miljard euro belegd in Nederlands residentieel vastgoed. De verhuurportefeuille omvat ruim 27.000 woningen, hoofdzakelijk in economische sterke gebieden en grootstedelijke regio’s.

