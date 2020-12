Unit-T devient partenaire de Fluvius avec une part de marché potentielle de 40%.

Déploiements de mars 2021 à décembre 2024.

Unit-T, filiale à 70% de Solutions 30, remporte un contrat majeur avec Fluvius, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz flamand. Ce contrat d’une durée de 4 ans, porte sur l’installation de 40% des 4,3 millions de compteurs intelligents que Fluvius entend remplacer. A travers ce contrat, Unit-T confirme son statut de leader des services multi-techniques de proximité en Belgique. Ce contrat va permettre à Unit-T d’accroître ses volumes annuels de plus de 30%.

Fluvius est le principal gestionnaire de réseau d'électricité et de gaz naturel en Flandre (Belgique). Il entend déployer un peu plus de 4,3 millions de compteurs intelligents d’électricité et de gaz, et ainsi procéder au remplacement de 80% de son parc installé dans les quatre années à venir.

Pour cela, Fluvius a lancé en début d’année 2020 un vaste appel d’offres afin de sélectionner les prestataires qui assureront le déploiement opérationnel des compteurs, de la prise de rendez-vous à la pose au domicile des abonnés. A l’issue d’un processus de sélection rigoureux, Fluvius a choisi trois partenaires et attribué à Unit-T 40% de ce marché.

L’expertise démontrée de Unit-T, leader belge des services multi-techniques de proximité, et la large expérience de Solutions 30 en matière de déploiement de compteurs intelligents ont permis à Unit-T de devenir un partenaire clé de Fluvius.

A travers ce contrat, le Groupe Solutions 30 prouve une nouvelle fois sa capacité à dupliquer son modèle de développement vertueux partout où il est présent. Implanté en Belgique depuis 2016, le Groupe a d’abord déployé son offre dans le domaine des télécoms avant de se diversifier sur de nouveaux secteurs d’activité, dont l’énergie, en particulier les compteurs intelligents et la mobilité électrique.

Ton Bosters, Président Directeur Général de Unit-T, déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par Fluvius pour accompagner ce programme ambitieux et ainsi participer au déploiement des compteurs d’électricité et de gaz intelligents en Belgique. Nous sommes prêts à entrer en phase de réalisation et à traduire en actes les engagements que nous avons pris auprès de Fluvius lors de la phase de sélection. Le calendrier de déploiement prévoit une montée en charge rapide et nous sommes prêts à l’accompagner.»

