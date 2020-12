December 21, 2020 02:00 ET

Karoliina Beltrami nimetty Heeroksen johtoryhmään uutena jäsenenä

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 21.12.2020 klo 9.00

Heeroksen johtoryhmään on nimitetty uutena jäsenenä Director, People & Culture Karoliina Beltrami. Karoliina Beltrami raportoi tehtävissään toimitusjohtajalle.

Beltramin päävastuulla on Heeroksen henkilöstöasiat, organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittäminen sekä yhtiön sisäinen viestintä. Beltrami on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2019 alkaen ja hän on aiemmin toiminut Heeroksella HR Managerina.

Beltrami on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja ennen siirtymistään Heerokselle hän on toiminut eri teknologia-alan yrityksissä sekä taloushallinnon että HR:n tehtävissä.

”Henkilöstöasioiden painoarvo kasvaa Heeroksen uuden kasvustrategian myötä. Osana syksyn strategiatyötä on yhdessä henkilöstön kanssa valittu myös Heeroksen uudet arvot. Näiden arvojen jalkauttaminen sekä niiden mukaisen yrityskulttuurin luominen vaativat panostusta henkilöstön rekrytointiin ja kehittämiseen sekä sisäiseen viestintään. Karoliina tulee vahvistamaan osaamisellaan johtoryhmää ja samalla edistämään Heeroksen arvojen mukaista yrityskulttuuria.”, toteaa toimitusjohtaja Mikko Pilkama.

