Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 21.12.2020 klo 9.30

Alexandre Pelletier-Normand on nimetty Rovio Entertainment Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus on nimittänyt tietojenkäsittelytieteen kandidaatin Alexandre Pelletier-Normandin (synt. 1980) yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2021 alkaen.

Pelletier-Normand on yhtiön peliliiketoiminnan johtajana vastannut Rovion Games-liiketoiminnasta ja toiminut Rovion johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019 alkaen. Aiemmin Pelletier-Normand on toiminut useissa eri tehtävissä Gameloft SE:ssä, viimeisimpänä nimikkeellä EVP, Production. Hän on myös sijoitus- ja konsultointiyhtiö Execution Labsin perustaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2012. Pelletier-Normand siirtyy Rovion toimitusjohtajaksi Kati Levorannan jälkeen, joka toimi toimitusjohtajana vuosina 2016-2020.

”Olemme iloisia voidessamme nimittää Alexandren uudeksi toimitusjohtajaksi. Strategiamme mukaisesti fokuksemme on siirtynyt viime vuosien aikana peliliiketoimintaan. Pelimarkkina on vahvassa murrosvaiheessa ja Rovion liiketoimintaa on kehitettävä pitkäjänteisesti reagoimalla tulevaisuuden muutoksiin. Alexandren näytöt Rovion peliliiketoiminnan vetäjänä ovat erinomaiset ja hänellä on vahva ymmärrys markkinasta ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. Uskomme, että hän on oikea henkilö luotsaamaan yhtiötä eteenpäin tiiviissä yhteistyössä johtoryhmän kanssa”, sanoo Kim Ignatius, hallituksen puheenjohtaja.

”Työskentely Rovion peliliiketoiminnan johdossa on ollut upea kokemus. Roviolla on vahva peliportfolio, joka on pelilajeiltaan monipuolinen pelistudioidemme fokusoituneen osaamisen myötä. Näin meillä on kaikki valmiudet hyötyä pelimarkkinan murroksesta ja kasvattaa Rovion liiketoimintaa kasvustrategiamme mukaisesti vuosiksi eteenpäin. Otan toimitusjohtajan tehtävän vastaan kiitollisena ja suurella innolla”, toteaa Alexandre Pelletier-Normand.

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)