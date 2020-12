Rueil-Malmaison, le 21 décembre 2020

VINCI remporte le contrat de construction d’un pont en Australie

Construction d'un pont sur la Kings Highway, principale liaison routière entre Canberra et la Nouvelle-Galles du Sud

Minimisation de l’impact environnemental

Contrat d’une valeur de 114 millions de dollars australiens (70 millions d’euros)

Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, construira un nouveau pont d’une longueur de 349 mètres sur la Kings Highway, au-dessus de la rivière Clyde (Nouvelle-Galles du Sud).

Les travaux, d’un montant de 114 millions de dollars australiens (70 millions d'euros), comprennent la démolition du pont actuel et la réalisation du nouveau pont et des culées. Ils prévoient également l’amélioration de l’accès, l’élargissements des voies et des accotements, la mise en place de barrières de sécurité et l’aménagement des rives.

Seymour Whyte a travaillé en amont avec le client (Transport for NSW, TfNSW) sur ce projet, afin d’optimiser sa conception-construction et réduire son impact sur l’environnement. Les travaux seront réalisés en étroite coopération avec les différentes parties prenantes, dont les aquaculteurs locaux. De plus, le projet prévoit des mesures de surveillance de l'érosion, des sédiments, de la biodiversité, ainsi que le transfert de plantes marines afin de protéger les milieux naturels.

Le nouveau pont améliorera la sécurité et la fiabilité des trajets sur la Kings Highway.

