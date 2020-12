Finanstilsynet har 18. desember 2020 fastsatt minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) for SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har mottatt vedtak om bankens MREL-krav fra Finanstilsynet. MREL-kravet er satt til 34,8 % av et justert risikovektet beregningsgrunnlag. Kravet er basert på konsernets balanse pr. 31. desember 2019, og hensyntatt tilgjengelig ansvarlig kapital og konvertibel gjeld i konsernet medfører dette et foreløpig beregnet nominelt behov for konvertibel gjeld på MNOK 27.223, per dato gjenstår et udekket behov på MNOK 10.447. SpareBank 1 SMN utstedte MNOK 1.000 i konvertibel gjeld (Senior Non-Preferred) den 02.09.2020

Konsernets MREL-krav er i vedtaket gjort gjeldende fra 1. januar 2021. Kravet til etterstillelse skal oppfylles innen 1. januar 2024, og kan fases inn ved at konsernet fram til 1. januar 2024 kan medregne i oppfyllelsen av minstekravet usikret senior obligasjonsgjeld utstedt fra SpareBank 1 SMN til eksterne investorer med gjenværende løpetid på minst ett år. Det settes krav om at konvertibel gjeld som skal medregnes for å oppfylle minstekravet, skal være gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld), og at gjelden skal være utstedt fra morselskapet i konsernet til eksterne investorer. Det gjøres oppmerksom på at det beregnede nominelle økte behovet for konvertibel gjeld på MNOK 10.447 ikke hensyntar endringer i regulatoriske kapitalkrav utover økt systemrisikobuffer fra 31. desember 2020, samt balanseutvikling mv. I tillegg kan innføringen av BRRD2 i 2021 påvirke MREL-kravet.

Finanstilsynet har stilt krav om at den gradvis økende oppfyllelsen av kravet om etterstillelse (innfasingen) som et minimum skal være lineær, slik at man innen 1. januar 2022 som et minimum skal ha faset inn 1/3 av det samlede kravet til etterstillelse gjennom innfasingsperioden 2021 – 2023 beregnet per 31. desember 2020. SpareBank 1 SMN må innen 31.mars 2021 oversende Finanstilsynet en oppdatert plan for innfasing av kravet om etterstillelse.

Kontaktpersoner:

CFO Kjell Fordal, tlf 905 41 672

CRO Ola Neråsen, tlf 918 09 722









