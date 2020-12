TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.12.2020 KLO 15.00



Taaleri Oyj ja Savon Voima Oyj yhteistyöhön – Taalerin ensimmäinen biohiilitehdas suunnitteilla Joensuuhun

Taaleri valmistelee bioteollisuushanketta, jonka tavoitteena on rakentaa uusi biohiilitehdas Joensuuhun. Suunnitelmissa on myöhemmin tarjota myös asiakkaille sijoitusmahdollisuutta tähän hankkeeseen. Torrefioitu biohiili korvaa kivihiilen käyttöä energiantuotannossa ja muussa teollisuudessa. Biohiiltä voidaan käyttää myös maanparannuksessa ja vesienkäsittelyssä.

Fossiilisista raaka-aineista luovutaan ympäri maailmaa asteittain. Suomessa laki kieltää fossiilisista raaka-aineista haitallisimman kivihiilen käytön sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2029. Selvä enemmistö suomalaisista energiantuottajista pyrkii eroon kivihiilestä jo vuoteen 2025 mennessä. Biohiili on energiantuottajille ympäristöystävällinen raaka-ainevalinta. Biohiilen poltto on täysin päästötöntä, ja biohiilen logistiikkaketjun ja tuotannon päästöt ovat murto-osa kivihiilen vastaavista päästöistä.

Taalerin ensimmäisen biohiilitehtaan on tarkoitus nousta Joensuuhun, Savon Voima Oyj:n Iiksenvaaran sähkö- ja lämpövoimalaitoksen tontille. Taaleri on tehnyt sopimuksen palveluiden ostamisesta ja tontin sekä tiettyjen laitteiden vuokrauksesta Savon Voima Oyj:n kanssa.

Lisäksi osapuolet ovat sopineet yhteisen biomassanhankintayhtiön perustamisesta raaka-ainehuollon tehostamiseksi ja turvaamiseksi. Taalerin hanketta varten perustama yhtiö Joensuun Biohiili Oy tulee olemaan biomassanhankintayhtiön vähemmistöosakas.

Biohiilitehtaan arvioidaan käynnistyvän vuonna 2022, ja sen kokonaistuotanto on noin 60 000 tonnia biohiiltä vuodessa. Tehdas hyödyntää metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja. Biomassan eli pienkokoisen rangan ja puun kuoren käyttö on noin 250 000 kuutiota vuodessa. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutuminen riippuu yhtiöiden hallitusten päätösten lisäksi myös tukipäätöksistä.

Joensuun biohiilitehtaan ympärille on tarkoitus rakentaa klusteri, jossa kehitysyhteistyötä tekevät mm. Luonnonvarakeskus Luke, Joensuun yliopisto, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu sekä Business Joensuu. Klusterin vahvan tutkimus- ja kehitysyhteistyön avulla Joensuun biohiilitehdas tulee olemaan maailmanlaajuisesti edelläkävijä tuotekehityksessä ja biohiilen uusien käyttökohteiden jalostamisessa, kuten esimerkiksi biohiilen käyttämisessä maanparannuskäyttökohteissa, vesienkäsittelyssä sekä aktiivihiilen hyödyntämisen erilaisissa muodoissa.

“Yhteistyö Taalerin kanssa tuo erinomaisia synergiaetuja sekä henkilöstön ja fasiliteettien yhteiskäytön osalta että biomassanhankinnan kautta. Lisäksi hanke luo uusia työpaikkoja Joensuun alueelle ja tukee strategiaamme hiilineutraalin tuotannon edistämisessä. Olemme erittäin tyytyväisiä uudesta innovatiivisesta yhteistyöstä Taalerin kanssa”, kertoo Savon Voima Oyj:n toimitusjohtaja Arto Sutinen.

”Tämä valmisteilla oleva hanke sopii täydellisesti Joensuun kaupungin strategiseen tavoitteeseen olla maailmanluokan osaaja uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä sekä kiertotaloudessa”, kommentoi Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Taaleri suunnittelee investoivansa useampaan biohiilitehtaaseen tulevaisuudessa

Taaleri Oyj suunnittelee rakentavansa tulevaisuudessa useampia biohiililaitoksia mahdollisesti myös muualle Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan

“Taaleri on määrätietoisesti yli kymmenen vuoden ajan investoinut uusiutuvan energian tuotantoon, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaan. Bioteollisuudessa Taaleri on jo sijoittanut biojalostamoon, jossa jalostetaan mäntyöljyä pääasiassa biodieselin tuotantoon. Biohiili täydentää impakti-sijoittamisen portfoliotamme. Olemme erittäin tyytyväisiä hyvään yhteistyöhön Savon Voiman kanssa tässä hankkeessa ”sanoo Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Robin Lindahl.

