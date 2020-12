MONTRÉAL, 21 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Makila (makila.ai), entreprise spécialisée dans les solutions de simulation et d’analyse prédictive de données et créée à Montréal avec un bureau à Paris depuis 2018, est fière d’annoncer une première ronde de financement institutionnel menée par le pôle canadien de capital de risque de Crédit Mutuel Equity (anciennement CIC Capital Ventures).



« Nous sommes ravis d’accueillir un investisseur du calibre de Crédit Mutuel Equity parmi nous. En plus de leur soutien financier, nous pouvons compter sur leur vaste réseau et leur grande connaissance du secteur des technologies, ce qui représente un atout indéniable en vue de notre expansion en Amérique du Nord et en Europe », a souligné Alain Latry, président et fondateur de Makila. « Cet investissement nous permettra également de bonifier nos solutions afin qu’un nombre grandissant de clients puisse tirer profit d’une meilleure compréhension de leurs données et prendre ainsi de meilleures décisions d’affaires. Notre ambition est de devenir l’une des sociétés les plus innovantes, reconnue mondialement en tant que créatrice de solutions inspirantes face aux grands défis de transformations des entreprises. »

« Au cœur de la transformation digitale et soucieuses de faire parler leurs données, les directions financières et ressources humaines des grandes organisations prennent conscience du potentiel de l’analyse prédictive pour leur planification stratégique. L’équipe aguerrie de Makila a très vite démontré sa capacité à convaincre ces multinationales du bien-fondé de sa solution », a précisé Ludovic André, Directeur général Capital Risque de Crédit Mutuel Equity. « Nous comptons être un partenaire à valeur ajoutée pour Makila afin qu’elle puisse poursuivre l’accélération de sa phase de commercialisation des deux côtés de l’Atlantique, tout en consolidant son avantage concurrentiel. »

Utilisant tous les leviers de l’intelligence artificielle, Makila offre des solutions d’entreprise fondées sur les données multisources liées aux fonctions financières, de ressources humaines et opérationnelles. L’analyse et la modélisation des données permettent à Makila de générer de l’information concrète et pertinente pour aider à une meilleure prise de décisions. La solution de Makila couvre tous les volets de simulations et d’analyse prédictive liées à la santé financière de l’entreprise, la performance commerciale, les commissions, les effectifs, la rémunération, l’égalité professionnelle et la masse salariale.

Des partenaires de taille

Makila est appuyée par les gouvernements du Québec et du Canada dans le développement et l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de ses solutions qui s’adressent principalement aux grandes entreprises et aux organisations publiques. Makila compte également sur le soutien du Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) pour renforcer ses innovations en intelligence artificielle.

Ses partenariats avec des organisations comme Alixio et Sopra HR en Europe ou Labranche Therrien Daoust Lefrançois (LTDL), Sage Consulting et l’Effet A au Canada lui permettent aujourd’hui de répondre au plus haut niveau d’exigences de ses clients.

Makila possède déjà une liste de clients de grande envergure au Canada et en Europe, notamment la SAQ, le réseau de pharmacies franchisées de Walmart, Disneyland Paris, Groupe BPCE et le Groupe Crédit Agricole.

Un parcours guidé par la diversité, l’inclusion et la prospérité économique

Depuis sa création, Makila s’est engagée à faire avancer et reconnaître la diversité et l'inclusion pour stimuler la prospérité économique de ses clients d'un océan à l'autre.

En 2019, Makila a lancé sa première offre en France pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière d’équité professionnelle pour ensuite poursuivre ses activités de recherche et développement et lancer officiellement sa plateforme d’analyse prédictive de données financières et ressources humaines afin d’aider les entreprises à prendre des décisions stratégiques grâce à l’intelligence artificielle.

À propos de Makila

Makila est établie au Canada et en France et offre des solutions de simulation et d’analyse prédictive de données multisources d’une organisation, intégrant tous les leviers de l’intelligence artificielle.

L’entreprise a été fondée en 2018 à Montréal par M. Alain Latry, entrepreneur et gestionnaire de renom en technologies de l’information depuis plus de 30 ans, ainsi que par M. Marcel Messier, ingénieur aguerri cumulant une vaste expérience opérationnelle au sein de diverses entreprises de télécommunications au cours de sa carrière de plus de 30 ans. Les fondateurs sont appuyés par une équipe internationale d’experts spécialisés en intelligence artificielle, en expérience utilisateur, en sécurité et gouvernance de données, ainsi qu’en technologie infonuagique.

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity regroupe l’ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l’amorçage à la transmission – en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d’un véritable réseau d’entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l’assurance de bénéficier de l’expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,0 milliards d’euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu’au Canada, aux É-U., en Allemagne et en Suisse.

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de 26,9 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles.

Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 47,5 milliards d’euros et son ratio de CET1 s’établit à 17,1 % au 30 juin 2020.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique et Homiris.

Plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr.

