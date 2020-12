Sanistål A/S

December 21, 2020 08:23 ET

Kontaktperson:

Adm. direktør

Christian B. Lund

Tlf. 96 30 60 00

Aalborg, den 21. december 2020

Bestyrelsen for Sanistål A/S har vedtaget følgende finanskalender for 2021:







Frist for aktionærer for fremsættelse af emner på

dagsordenen til den ordinære generalforsamling Tirsdag, den 9. februar 2021

Årsrapport 2020 Onsdag, den 3. marts 2021

Ordinær generalforsamling Onsdag, den 24. marts 2021

Kvartalsorientering, 1. kvartal 2021 Torsdag den 20. maj 2021

Delårsrapport for 1. halvår 2021 Onsdag, den 25. august 2021

Kvartalsorientering, 3. kvartal 2021 Torsdag den 18. november 2021









Med venlig hilsen





Sanistål A/S

Christian B. Lund

Adm. direktør