December 21, 2020 09:00 ET

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 21 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le relèvement du niveau de la mer devrait avoir un profond retentissement sur les provinces de l’Atlantique : on estime que le niveau pourrait monter de 26 à 100 centimètres d’ici 2100. Les marais d’eau salée du littoral sont un rempart naturel contre les sautes d’humeur météorologiques : les roseaux constituent une base stable, en amortissant l’effet des vagues sur le littoral.



C’est la raison pour laquelle Canards Illimités Canada (CIC) intervient pour restaurer ces marais d’eau salée, en adaptant complètement, dans certains cas, la gestion de l’habitat de ses propres marais pour atteindre cet objectif.

Le site du projet d’habitat de CIC, qui date de plusieurs dizaines d’années à la Rivière du Nord, dans la péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick, est un exemple des projets dans lesquels CIC adopte cette nouvelle ligne de conduite. CIC a aménagé ce site en 1992 pour rehausser l’habitat de nidification de la sauvagine tout en préservant les bancs de poissons comme le saumon de l’Atlantique et l’omble de fontaine.

CIC y a construit une digue de 250 mètres, en convertissant le marais d’eau salée en marais d’eau douce, doté d’une échelle à poissons, ce qui permet aux poissons d’avoir accès à l’habitat à partir des affluents du cours supérieur. Le marais d’eau douce constituait un habitat de nidification important pour les canards noirs et une foule d’autres espèces des milieux humides.

Cet automne, CIC a ouvert une brèche dans la digue afin de permettre que l’eau salée se déverse à nouveau dans le marais pour que l’habitat fonctionne plus naturellement. Dans les deux à cinq prochaines années, le marais permettra de lutter contre l’érosion du littoral du Nouveau-Brunswick.

Ces efforts devraient aussi permettre de stabiliser la population des satyres fauves des Maritimes, espèce de papillon en péril. Les satyres fauves des Maritimes ont leur habitat à 500 mètres à peine du marais que CIC a l’intention de restaurer, sur les berges de la Rivière du Nord. Quand le marais d’eau salée sera restauré, les experts espèrent que les papillons reviendront sur les lieux et les repeupleront.

Pour plus d’information et des images, veuillez consulter l’ARTICLE Web

Citations réunies pendant les entrevues

« Le saumon et l’omble feront bien sûr toujours partie du tableau; avec l’éperlan, ils se serviront de ce système. Et le gaspareau est un énorme poisson. Le gaspareau apporte une charge de nutriments importante dans ces systèmes, ce qui leur permet de fonctionner. L’anguille d’Amérique est elle aussi une espèce extrêmement importante dans ce système. Grâce à ces travaux de restauration, nous espérons de pouvoir améliorer l’accès à l’habitat. Ces populations baissent constamment depuis quelques années. La sauvagine continuera aussi d’en profiter, puisque les canards noirs feront massivement appel à ce marais durant les périodes de migration du printemps et de l’automne. »

Frank Merrill, spécialiste des programmes de conservation de CIC au Nouveau-Brunswick



« C’est tranquille, confietil. C’est un peu comme prendre une aspirine. Si on a mal à la tête, on prend une aspirine. Mais si moi j’ai mal à la tête, je me promène dans le marais. »

Philip Bouchard, qu’on appelle aussi « M. Canard », bénévole de CIC depuis longtemps



