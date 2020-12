project44, provider of global, real-time freight tracking and supply chain visibility platform, secured $100M in Series D funding.

CHICAGO, 21 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44, le leader mondial de la visibilité de la supply chain pour les chargeurs et les prestataires de services logistiques (LSP), a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de financement en série D de 100 millions de dollars. Ce tour de table, mené par Insight Partners, fait suite à la croissance rapide que la société a connue alors même que les organisations du monde entier s'efforcent de renforcer et de rendre plus agiles leurs opérations logistiques afin de mieux protéger et suivre leurs transports pendant la période de la COVID-19.



La levée de fond a été menée par Insight Partners et a été suivie par 8VC, Emergence Capital, Omidyar Technology Ventures, Sapphire Ventures, Sozo Ventures et Underscore VC.

Ce nouveau financement permettra de poursuivre l'expansion de projet44 en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et en Asie, ainsi qu’à financer davantage d’innovations technologiques et de nouvelles intégrations produit, afin de proposer l'offre la plus avancée et la plus complète du marché.

"Les événements de 2020 ont amplifié les défis auxquels les organisations sont confrontées pour obtenir une visibilité de bout en bout de leur supply chain", a déclaré Jett McCandless, PDG et fondateur de projet44. "Avoir un moyen de connaitre en temps réel le statut des expéditions en cours et de gérer les retards était déjà important avant la pandémie ; maintenant, c'est devenu un impératif économique. Grâce à notre solution de Visibilité, qui est reconnue pour être la meilleure solution de sa catégorie, depuis le début de la crise sanitaire nous avons été le choix naturel pour de nombreuses organisations qui ont dû surmonter d’énormes défis logistiques. Nous avons enregistré à la fois la plus forte croissance en termes de nouveaux clients et le taux de rétention des clients (NRR) le plus élevé - 118 % - parmi tous les acteurs offrants des solutions de visibilité. Désormais, avec ce financement en série D, et donc des relations plus étroites avec nos principaux investisseurs, nous allons accélérer l'innovation avec comme ambition de transformer la supply chain mondiale, en aidant les organisations à se préparer au monde de demain, qu’on appelle la « nouvelle normalité » ".

« Nous avons commencé à travailler avec project44 en 2020, en grande partie pour obtenir des informations prédictives à propos de nos expéditions. Nous accédons désormais à des données plus granulaires et précises sur nos activités de transport, ce qui nous met en mesure d’optimiser notre chaîne d'approvisionnement de bout en bout et de devenir plus efficaces vis-à-vis de nos clients », a déclaré Renée Ure, directrice des opérations, Lenovo Data Center Group. « De plus, avoir ce service de Visibilité en temps réel de project44 a été essentiel pendant toute la pandémie, car cela nous a permis de réagir rapidement afin de répondre aux besoins des clients et de continuer à gagner leur confiance ».

project44 est le premier fournisseur de visibilité des transports en temps réel au monde, avec plus de 400 clients, dont les trois premières entreprises du classement FORTUNE 100, deux des trois plus grands acteurs de la grande distribution au monde et huit des dix plus grandes courtiers de fret au monde. 2020 a été une année pleine de succès pour l'entreprise avec notamment :

La signature d'un nombre record (135) de nouveaux clients, dont ABB, Alcon, Arcese, BSH Home Appliances, Flowserve, General Mills, Girteka Logistics, IFCO Systems GmbH, Lenovo, Magna International, PepsiCo and mor, etc.

Le lancement d'importantes innovations qui nous permettent d’être la seule société de visibilité et de collaboration de la supply chain avec une couverture globale et multimodale, notre plateforme suivant des transports dans plus de 140 pays.

Une visibilité accrue du fret aérien et du groupage ainsi qu'une couverture des flux maritimes mondiaux pour suivre toutes les expéditions.

Plusieurs annonces produit, y compris un modèle ETA prédictive améliorée qui calcule l'heure d'arrivée estimée d'un envoi avec une extrême précision.

Le développement de notre réseau de transport routier consolidant notre positionnement de société ayant le réseau mondial le plus étendu et le plus performant, avec notamment des connexions à plus de 800 fournisseurs de télématique, représentant 94% du marché européen, et une couverture du marché de la messagerie de plus de 95% en Amérique du Nord et en Europe.

Plusieurs prix et reconnaissances de l’industrie : project44 a été élu par SAP comme partenaire d'intégration cloud de l'année et s'est classé deuxième, juste derrière Amazon, dans le classement FreightTech 25 pour la troisième année consécutive.

«Nous sommes ravis d'étendre notre empreinte chez project44 et de devenir son plus grand investisseur», a déclaré Ross Devor, directeur général d'Insight Partners, qui siégera également au conseil d'administration de project44. « L’optimisation de la supply chain est devenue une priorité absolue pour les entreprises en 2020, avec des impacts majeurs pour les entreprises mondiales, les économies et la société en général. project44 s'est démarqué en tant que partenaire solide et à forte croissance lorsque nous avons investi chez eux pour la première fois en 2018, en raison de leur capacité à vraiment aider toutes entreprises à améliorer leurs opérations logistiques. Depuis nous avons suivi leur croissance et leur façon de travailler, nous avons été convaincus et quand nous avons un gagnant, nous doublons. project44 contribue à résoudre les défis actuels des supply chains, tout en préparant ses clients à mieux affronter les défis à venir. C'est quelque chose dont nous voulons absolument faire partie. »

À ce jour, project44 a levé 241 millions de dollars depuis la création de l'entreprise en 2014.

À propos du projet44

project44 est la première plateforme de visibilité avancée au monde pour les expéditeurs et les prestataires de services logistiques. project44 connecte, automatise et fournit une visibilité sur les principaux processus de transport afin d'accélérer la circulation d’information et de réduire le temps nécessaire pour transformer ces informations en actions. En tirant parti de la puissance de la plateforme de project44, les entreprises augmentent leur efficacité opérationnelle, réduisent les coûts, améliorent les performances de leurs transports et offrent à leurs clients une expérience de type Amazon. Connecté à des milliers de transporteurs dans le monde entier et disposant d'une couverture complète de toutes les télématiques du marché, project44 supporte tous les modes de transport et les types d'expédition, y compris l'aérien, le service de messagerie, le dernier kilomètre, le transport de marchandises par camion en chargement complet ou transport palettes, le groupage, le rail, l'intermodal et le transport maritime. project44 s'est classé deuxième, derrière Amazon, dans le classement 2020 Freight Tech 25 de FreightWaves, qui répertorie les sociétés les plus innovantes dans le secteur de la logistique, et a reçu le prix 2020 SAP® Pinnacle Award en tant que « partenaire intégration cloud de l'année ». Pour en savoir plus, visitez le site www.project44.com

À propos d'Insight Partners

Insight Partners est une société mondiale de capital-risque et de capital-investissement de premier plan qui investit dans des entreprises à forte croissance, dont la mission est de créer un véritable changement dans les verticaux qu’ils servent, dans les domaines de la technologie et des logiciels. Fondée en 1995, Insight Partners a investi dans plus de 400 entreprises dans le monde entier et a levé, grâce à une série de fonds, plus de 30 milliards de dollars en engagements de capitaux. La mission d'Insight est de trouver, financer et travailler avec des dirigeants visionnaires, en leur fournissant une expertise pratique et concrète du monde du logiciel, pour favoriser le succès à long terme. À travers son personnel et son portefeuille, Insight encourage une culture autour de la croyance que les entreprises de ScaleUp et la croissance créent des opportunités pour tous. Pour plus d'informations sur Insight et tous ses investissements, visitez le site www.insightpartners.com ou suivez-nous sur Twitter @insightpartners.

