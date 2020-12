project44, provider of global, real-time freight tracking and supply chain visibility platform, secured $100M in Series D funding.

CHICAGO, Dec. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- project44, wereldwijd marktleider in de Supply Chain Visibility Platform industrie, kondigde vandaag aan dat het een serie-D financieringsronde van $100 miljoen heeft afgesloten. De financieringsronde, geleid door Insight Partners, volgt op de snelle groei die het bedrijf heeft doorgemaakt nu organisaties over de hele wereld investeren in het versterken van hun Supply Chain om beter bestand te zijn tegen de impact en uitdagingen van wereldwijde disrupties zoals COVID-19.



De nieuwe financiële injectie zal worden gebruikt voor de verdere, wereldwijde uitbreiding van het reeds toonaangevende, multimodale carrier netwerk van project44, evenals productinnovaties, nieuwe partnerships en integraties (up- en downstream) binnen de keten met de focus op het bieden van de meest geavanceerde en uitgebreide real-time visibility SaaS oplossing beschikbaar op de markt.

"De gebeurtenissen van 2020 hebben de uitdagingen vergroot waarmee organisaties worden geconfronteerd bij het verwezenlijken van end-to-end visibility binnen de keten in real-time," aldus Jett McCandless, CEO en oprichter van project44. "Digitale transformatie voor het adequaat managen van vertragingen en het efficiënt verkrijgen van shipment status updates was al belangrijk vóór de pandemie; inmiddels is het van zakelijk essentieel belang. Met de bestaande best-in-class oplossing van project44 zijn we een natuurlijke keuze voor organisaties, welke zich dit jaar moesten aanpassen aan ongekende logistieke uitdagingen, gebleken. We hebben de grootste toename van nieuwe klanten sinds het bestaan van de organisatie gezien, en het hoogste netto-omzetbehoud (118%) van alle aanbieders van Supply Chain Visibility oplossingen binnen de industrie. De zojuist afgeronde serie-D financieringsronde alsmede sterke relaties met toonaangevende investeringspartners stelt project44 in staat de verdere innovatie en digitalisering van de wereldwijde ketens te versnellen, waarbij het doel is bedrijven klaar te stomen voor het ‘nieuwe normaal’.

Renée Ure, Chief Operating Officer Data Center Group bij Lenovo, voegde hieraan toe: "We zijn in 2020 de samenwerking begonnen met project44, grotendeels om meer ‘predictive’ inzicht te verkrijgen in onze logistieke processen. Hierbij heeft het voorhanden hebben van meer granulaire informatie, verspreid over Lenovo’s logistieke processen, ons in staat gesteld onze end-to-end supply chain operaties alsmede de customer experience verder te verbeteren. Tot slot is is project44’s real-time visibility essentieel gebleken tijdens de pandemie, welke ons in staat stelde om snel te kunnen schakelen, te blijven voldoen aan de behoeften van de klant alsmede hun vertrouwen te behouden."

project44 is de toonaangevende aanbieder van real-time Transportation Visibility met meer dan 400 zakelijke klanten, waaronder de top drie Fortune 100-bedrijven, twee van de drie grootste retailers ter wereld, en acht van 's werelds top tien vrachtmakelaars. 2020 is een enorm succesvol jaar geweest voor het bedrijf:

Een recordaantal nieuwe klanten, namelijk 135, waaronder ABB, Alcon, Arcese, BSH Home Appliances, Flowserve, General Mills, Girteka Logistics, IFCO Systems GmbH, Lenovo, Magna International, PepsiCo en meer.

Introductie van industrie primeurs en innovaties, om het enige bedrijf te worden dat daadwerkelijk de volledige keten inzichtbaar maakt, samenwerking mogelijk maakt binnen één naadloze wereldwijde en multimodale ervaring en inmiddels in meer dan 140 landen wereldwijd zendingen heeft getrackt.

Toevoeging nieuwe modaliteiten luchtvracht en groepage, evenals uitgebreide wereldwijde oceaandekking om totale dekking te bieden teneinde alle zendingen end-to-end te kunnen volgen, overal.

Aankondiging van meerdere productverbeteringen, waaronder een verbeterd, voorspellend ETA-model dat de aankomststatus van een zending uiterst nauwkeurig berekent.

Het meest uitgebreide en best presterende wereldwijde netwerk voor wegtransport, met verbindingen naar meer dan 780 telematica/ELD-providers, die 94% van de Europese markt vertegenwoordigen, en ruim 95% pakketdekking in Noord-Amerika en Europa.

Door SAP erkend als Cloud Integration Partner of the Year 2020, en voor het 3de jaar de tweede plaats in de FreightWaves FreightTech 25 awards, na Amazon.

"We zijn enthousiast onze relatie met project44 verder uit te breiden en hun grootste investeerder te worden," aldus Ross Devor, Managing Director bij Insight Partners, die ook een zetel zal krijgen in het bestuur van project44. "Het optimaliseren van de toeleveringsketens is in 2020 voor bedrijven een topprioriteit geworden, met grote gevolgen voor mondiale bedrijven, economieën en de samenleving als geheel. Door hun sterke focus op het digitaal transformeren van de expeditie en logistiek door de verbindende gegevensstroom binnen de hele industrie te leveren, viel project44 op als een sterke, snelgroeiende partner toen we in 2018 voor het eerst investeerden. We hebben gezien dat ze woord bij daad voegen - en als we een winnaar hebben, dan gaan we er vol voor. Het bedrijf helpt de hedendaagse uitdagingen binnen de (toeleverings)keten op te lossen, terwijl het haar klanten voorbereidt om beter het hoofd te bieden aan de uitdagingen die voor ons liggen. Daar willen we graag deel van uitmaken." Tot heden heeft project44 in totaal $ 241 miljoen binnengehaald.

Over project44:

project44 is 's werelds toonaangevende Visibility Platform voor shippers en logistiek dienstverleners. project44 verbindt, automatiseert en biedt inzicht in belangrijke transportprocessen teneinde de tijd, benodigd om inzichten om te zetten in gerichte acties, te verkorten. Door gebruik te maken van de kracht van het op de cloud gebaseerde project44 platform verhogen organisaties de operationele efficiëntie, verlagen ze de operationele kosten, verbeteren ze de transport prestaties en bieden ze hun klanten een uitzonderlijke, Amazon-like ervaring. project44 is wereldwijd verbonden met duizenden transporteurs en heeft een uitgebreide dekking voor alle telematica- en ELD-apparatuur op de markt. Het ondersteunt alle transportmodi en verzendtypes, waaronder Air, Parcel, FinalMile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Groupage, Truckload, Rail, Intermodal en Ocean. project44 staat op de tweede plaats, meteen na Amazon, op de FreightWaves’ 2020 Freight Tech 25, een lijst van de meest innovatieve bedrijven in vrachtvervoer, en heeft de SAP® Pinnacle Award 2020 ontvangen als de Cloud Partner Integration of the Year. Voor meer informatie, zie www.project44.com.

Over Insight Partners

Insight Partners is een toonaangevend internationaal durfkapitaal- en private equity-bedrijf dat investeert in snelgroeiende technologie- en software-ScaleUp-bedrijven die de drijvende kracht zijn achter transformerende veranderingen in hun industrieën. Insight Partners is opgericht in 1995 en heeft wereldwijd in meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en via een reeks fondsen meer dan $30 miljard aan kapitaalverbintenissen binnengebracht. De missie van InSight is om visionaire leidinggevenden te vinden, te financieren en succesvol samen te werken, en hen praktische software-expertise te bieden om succes op de lange termijn te bevorderen. Voor alle medewerkers en de gehele portfolio stimuleert Insight een cultuur rond de overtuiging dat ScaleUp-bedrijven en groei kansen voor iedereen creëren. Voor meer informatie over Insight en alle investeringen, gaat u naar www.insightpartners.com of volg ons op Twitter @insightpartners.

