Mason Graphite encourage les actionnaires à poursuivre l’élan de soutien reçu jusqu’à présent en votant pour les candidats de la Direction, et ce en utilisant SEULEMENT la procuration de la Direction avant la date limite de vote par procuration du 23 décembre 2020 à 10 h (heure de l’Est).

Les candidats de la Direction sont les suivants : Gilles Gingras, François Laurin, Guy Chamard, Gaston A. Morin, Fahad Al-Tamimi et Peter Damouni. Tous sont compétents et hautement qualifiés pour continuer à faire avancer la Société.

MONTRÉAL, 21 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX.V : LLG; OTCQX : MGPHF) a discuté avec plusieurs de ses importants actionnaires institutionnels au cours des dernières semaines au sujet de son plan pour l’avenir et est encouragée par le soutien sans cesse grandissant qu’elle reçoit. Les actionnaires sont d’avis qu’il ne faut pas laisser le dissident Fahad Al-Tamimi (« Al-Tamimi ») bloquer le développement de la Société.

Par ailleurs, Mason Graphite se doit de mettre en lumière plusieurs des conclusions provenant du récent rapport de la société « Institutional Shareholder Services » (« ISS »). D’abord, le dissident Al-Tamimi est incapable de justifier la prise de contrôle du conseil d’administration (le « Conseil ») qu’il propose; deuxièmement, il n’a fourni aucun plan aux actionnaires pour leur considération; et troisièmement, il continue de mettre de l’avant un nominé au Conseil et comme PDG qui a été nettement rejeté par les firmes de conseil en procuration.

LE SOUTIEN IMPORTANT DES ACTIONNAIRES COMPREND D’IMPORTANTS INVESTISSEURS, QUI VOIENT LA VALEUR DU PLAN STRATÉGIQUE DE MASON GRAPHITE ET DE SES NOMINÉS

Par les discussions de Mason Graphite avec ses actionnaires, la Société est heureuse du support qu’elle continue de recevoir. Ces actionnaires voient bien les problèmes évidents liés au manque de vision d’Al-Tamimi et de ses candidats sous-qualifiés et perçoivent aussi que la liste des nominés de la Direction est le meilleur choix pour mener Mason Graphite dans la bonne direction. Contrairement à Al-Tamimi, la Direction a fait preuve d'une vision et prévoyance éclairée en développant un plan stratégique qui, au-delà de la construction d’une mine et d’un concentrateur, intègre les produits à valeur ajoutée (« PVA ») (tel que le graphite sphérique enrobé pour les batteries Li-ion) qui bénéficient de marchés en croissance et de rendements économiques supérieurs. La Société annonçait d’ailleurs les progrès du projet PVA dans de récents communiqués. Un nouveau PDG hautement qualifié et ayant une connaissance approfondie des marchés des minéraux industriels mettra ce plan à exécution.

UNE SECONDE FIRME INDÉPENDANTE EN CONSEIL DE PROCURATION, ISS, DÉCLARE QU'AL-TAMIMI EST INCAPABLE DE JUSTIFIER SA PRISE CONTRÔLE DU CONSEIL ET APPUIE LA MAJORITÉ DES ADMINISTRATEURS PROPOSÉS PAR LA DIRECTION

Al-Tamimi ne devrait pas avoir le contrôle complet du Conseil, étant donné sa position de moins de 10 % du capital-actions

ISS déclare: « Alors que les dissidents cherchent à prendre le contrôle du conseil, ISS recherche un plan d’affaires raisonnable et détaillé… le dissident n'a pas fourni de plan d'affaires détaillé. Le dissident n’a donc pas justifié ses raisons pour le contrôle absolu du conseil. »

Les actionnaires se rappelleront que Mason Graphite a déclaré depuis le début qu'Al-Tamimi n'a JAMAIS présenté de plan formel au Conseil qui soit soutenu par une stratégie commerciale claire, une analyse de marché, des budgets ou des faits quantifiés. La Société accueille l’analyse d'ISS (ainsi que de l'analyse fournie par Glass Lewis précédemment) comme preuve supplémentaire qu'Al-Tamimi et ses candidats ne sont pas à la hauteur du défi de diriger Mason Graphite avec compétence, malgré ce qu'ils prétendent, à tort, aux actionnaires.

Les actionnaires devraient discerner la vraie intention d’Al-Tamimi, qui est de prendre subrepticement le contrôle du Conseil et de la Société, sans payer une prime substantielle aux actionnaires.

AL-TAMIMI REGARDE AUSSI DU CÔTÉ DE LA FORTE POSITION DE TRÉSORERIE DE MASON GRAPHITE

Dans son rapport, ISS reconnaît la gestion judicieuse de la trésorerie et des ressources financières par la Direction, ce qui a permis à Mason Graphite de n'avoir aucune dette dans ses livres. Cela donne à la Société une liberté de manœuvre, la capacité d’aller de l’avant avec son plan de produits à valeur ajoutée et d’occuper une position dominante alors qu’elle envisage des alliances et des partenariats stratégiques pour soutenir le plan stratégique bien formulé de la Société.

ISS déclare: « Étant donné que l'entreprise n'a aucun chiffre d'affaires, sa situation de trésorerie est particulièrement pertinente. Une trésorerie solide pourrait permettre à l'entreprise de faire avancer ses projets sans avoir besoin de lever des capitaux supplémentaires… ce qui pourrait diluer significativement les actionnaires actuels. »

La forte position de trésorerie de Mason Graphite en fait une cible hautement attrayante pour les « prédateurs corporatifs » tels Al-Tamimi, qui n’est pas transparent dans ses intentions. Les actionnaires qui votent pour Al-Tamimi sans connaître son plan d’affaires votent à l’aveugle.

LE CANDIDAT HAUTEMENT DISCUTABLE AU CONSEIL ET COMME PROCHAIN PDG DE MASON GRAPHITE D’AL-TAMIMI ÉCARTÉ À NOUVEAU

Les deux firmes indépendantes en conseil de procuration, ISS et Glass Lewis, ont affirmé que Simon Marcotte n’est pas apte à siéger au Conseil de Mason Graphite.

Par ailleurs, Al-Tamimi a l’intention de nommer Simon Marcotte comme prochain PDG de la Société, et n’a démontré aucune intention de suivre l’approche diligente de Mason Graphite dans sa recherche du meilleur candidat pour cette fonction cruciale.

Quant à Simon Marcotte, Mason Graphite rappelle aux actionnaires son communiqué du 16 décembre 2020 qui confirmait avoir transmis une plainte de dénonciation relative à Simon Marcotte aux autorités réglementaires des marchés du Québec.

LE CONSEIL DE MASON GRAPHITE DOIT REPRÉSENTER TOUS SES ACTIONNAIRES

ISS reconnaît la valeur du Conseil proposé par Mason Graphite, y compris le nouveau président nommé en juin 2020, et recommande le renouvellement de tous ses candidats sauf un.

M. Guy Chamard, le candidat de Mason Graphite non recommandé par ISS, représente Investissement Québec. En tant que principal actionnaire institutionnel de la Société avec 12,5 % des actions émises et en circulation, Investissement Québec dispose d’un droit contractuel à un siège au Conseil.

Il est également important de noter que la Société a inclus Al-Tamimi et son représentant Peter Damouni comme candidats de la Direction. La Société estime que leur contribution peut contribuer à la création de valeur pour tous les actionnaires.

MASON GRAPHITE DISPOSE D'UN PLAN D'AFFAIRES SOLIDE ET EST BIEN POSITIONNÉE POUR CROÎTRE

Mason Graphite est actuellement à la recherche d'un PDG hautement qualifié. Elle a embauché un conseiller stratégique pour la guider dans l'analyse des alliances et des partenariats qui offriront de futures opportunités de croissance autour du marché émergent des produits à base de graphite à valeur ajoutée. Le plan stratégique bien formulé de la Société s’articule autour d’un leadership novateur dans le domaine des minéraux industriels et de la création de valeur pour les actionnaires.

La Société s'engage également communiquer davantage avec ses actionnaires pour les tenir bien informés de ses performances et de ses progrès opérationnels.

VOTEZ POUR APPUYER LE CONSEIL ACTUEL

Al-Tamimi n'a pas réussi à faire valoir ses arguments et ne devrait pas avoir la possibilité de prendre le contrôle de Mason Graphite sans payer une prime aux actionnaires.

Il est dans l’intérêt de TOUS les actionnaires que les candidats de la Direction soient soutenus.

Les actionnaires sont encouragés à voter bien avant la date limite du 23 décembre 2020 à 10h00 a.m. (heure de l’est).

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES ET ASSISTANCE POUR VOTER

Veuillez contacter le groupe Laurel Hill, conseillers en communications auprès des actionnaires et agents de sollicitation de procurations de la Société au :

Sans Frais : 1 877 452-7184

Courriel : assistance@laurelhill.com

