VAL-D’OR, Québec, 21 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex ( « Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) annonce qu’elle vient de procéder à la vente de ses propriétés situées à Belleterre au Témiscamingue à Minière Osisko pour un paiement en espèces de 125 000 $. Pershimex a cédé 50 % de sa participation dans la propriété Blondeau Guillet composée de 68 claims ainsi que 100 % de sa participation dans la propriété Chevrier qui est composée de 6 claims. La vente de nos propriétés au Témiscamingue permettra à la Société de concentrer et d’investir ses capitaux dans son ambitieux projet Courville situé en Abitibi.



Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Avec la vente de nos actifs miniers situés à Belleterre, la Société confirme sa volonté d’investir et de développer son projet Courville situé en Abitibi. Nous sommes ouverts à des ententes d’option pour développer nos projets Forsan et Villebon, tous deux situés dans le secteur de Louvicourt. Nous voulons concentrer nos efforts et nos capitaux dans la réalisation de la phase 2 de notre projet Courville qui vise l’extraction du pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou. »

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président



Tél.: (819) 825-2303

Jacques Levesque, Chef des Finances



Tél: (819) 797-4354



Mise en garde



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.