Glostrup, Dec. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fremsættelse af tilbud til selskabets B-aktionærer om køb af B-aktier

F.E. Bording A/S’ anmodning om sletning fra handel og notering godkendt af Nasdaq Copenhagen A/S

Sletning fra handel og notering

Nasdaq Copenhagen A/S har den 21. december 2020 godkendt afnotering af F.E. Bordings A/S’ B-aktier.

I overensstemmelse med de for Nasdaq Copenhagen A/S gældende udstederregler er afnoteringen betinget af, at B-aktionærerne har mulighed for at sælge deres B-aktier i en periode på mindst 4 uger.

Nasdaq Copenhagen A/S har fastsat sidste handelsdag som minimum 4 uger efter offentliggørelsen af denne meddelelse, inklusive det heri fremsatte tilbud. Den sidste handelsdag forventes således at blive den 22. januar 2021.

De nærmere konsekvenser af afnotering af selskabets B-aktier for B-aktionærer, som ikke accepterer tilbuddet, er beskrevet i denne meddelelse samt i vedlagte tilbudsdokument, jf. nærmere nedenfor.

Se venligst vedhæftede dokumenter; Tilbudsdokument og Acceptblanket.

