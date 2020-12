Paris, le 21 décembre 2020,

Dans le cadre de l’opération de renforcement de sa structure financière annoncée le 9 décembre, le Groupe Casino annonce le succès de l’offre de rachats obligataires lancée le 14 décembre, avec l’annulation anticipée d’un total de 822 millions d’euros d’obligations arrivant à maturité en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 :

Obligation Nominal avant opération Montant racheté Nominal après annulation 2021 322,3 192,1 130,2 2022 355,8 25,3 330,5 2023 534,2 262,3 271,9 2024 879,2 268,1 611,1 2025 444,2 74,3 369,9



Cette opération, qui renforce la liquidité du Groupe et allonge la maturité de sa dette, porte à 1,4 milliard d’euros le montant cumulé des rachats obligataires effectués en 2020.

A l’issue de cette opération, les fonds sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette s’établiront à 487 millions d’euros.

Information importante

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

