Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 21.12.2020 klo 17.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Rovio Entertainment Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Moor Holding AB:lta. Ilmoituksen mukaan Moor Holding AB:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 18.12.2020 kasvanut yli 15 prosentin liputusrajan.

Oivor AB:n osakkeenomistajat ovat 18.12.2020 päättäneet jakaa Oivor AB:n omistamia Rovio Entertainment Oyj:n osakkeita osinkona osakkeenomistajilleen. Tämän seurauksena Oivor AB:n omistus Rovio Entertainment Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskenut alle 5 prosenttiin ja Moor Holding AB:n (jonka tosiasiallinen edunsaaja on Kaj Hed) omistus Rovio Entertainment Oyj:n osakkeista ja äänistä on kasvanut 15,88 prosenttiin.

Moor Holding AB:n osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu

%-osuus (A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 15,88 % - 15,88 % 81 328 590

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet



Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus ISIN-koodi Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 and 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 and 9:7) FI4000266804 12 919 000 - 15,88 % - YHTEENSÄ 12 919 000 15,88 %

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa

käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta

osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan: Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Kaj Hed 100 % - 100 %

Yhtiöllä on yhteensä 81 328 590 osaketta.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)