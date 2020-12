MONTRÉAL, 21 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois du loisir (CQL) en coopération avec les organismes nationaux de loisir, leurs membres, leurs bénévoles et leurs collaborateurs sont heureux d’annoncer la programmation des Fêtes pour être actif du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021.



Cette programmation des Fêtes offerte sur LOISIR @CCESSIBLE qui permet de découvrir un monde d’experts, de bonnes pratiques et d’idées d’activités à pratiquer en solo, en famille ou groupe selon les normes sanitaires en vigueur. Bref, une foule d’activités ludiques, éducatives, divertissantes et sécuritaires pour égayer les journées ainsi que les esprits afin de traverser cette période exceptionnelle.

La plateforme numérique LOISIR @CCESSIBLE se veut une référence en loisir permettant d’avoir accès aux ressources, à l’expertise et à la créativité des bénévoles et des intervenants du milieu associatif partout au Québec, en plus d’apprécier l’importance du rôle social du loisir.

Le CQL invite la population à prendre conscience que les temps libres dont ceux des Fêtes sont tout indiqués pour créer ainsi que renforcer les liens familiaux et sociaux tout en respectant une distanciation physique.

Un concours est également disponible pour gagner des prix offerts par les organismes nationaux de loisir.

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir (CQL) a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l'apport du milieu associatif. Le CQL regroupe et représente les organismes nationaux du loisir ainsi que leurs réseaux de quelque 4500 organisations en plus de soutenir leur développement. Il favorise la concertation, le réseautage et les partenariats (associatifs, publics et privés) sur la scène québécoise, canadienne et internationale. Il contribue par le loisir au développement social, culturel et économique du Québec. Il défend le droit au temps libre ainsi qu’aux loisirs tout en favorisant l’accessibilité.

Source : Conseil québécois du loisir

