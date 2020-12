Communiqué de presse Ecully, le 21 décembre 2020 – 18h

Spineway sélectionne TUV Rheinland, organisme notifié

de 1er plan, pour la certification de ses produits

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), annonce avoir choisi de s’associer à l’organisme notifié TUV Rheinland pour la certification de ses gammes d’implants et d’instruments. Dans un contexte réglementaire européen du secteur des dispositifs médicaux en constante évolution et toujours plus exigeant, Spineway conforte ainsi sa démarche de qualité constante.

Cet organisme indépendant de premier plan est reconnu pour son sérieux et son niveau d’exigence. Ce choix marque la volonté de Spineway de proposer une offre de produits et de services de qualité qui répondent aux meilleures normes et plus particulièrement au nouveau règlement sur les dispositifs médicaux (RDM) qui entrera en application en mai prochain.

TUV Rheinland étant accrédité RDM, Spineway s’assure ainsi la possibilité de pérenniser ses produits et sécuriser ses ventes sur l’ensemble de son marché. La procédure de certification RDM pour les instruments chirurgicaux réutilisables est actuellement en cours et se déroule conformément au calendrier fixé. Toute l’équipe est désormais mobilisée pour l’obtention de cette certification pour les implants, qui permettra à l’entreprise de continuer à développer des techniques opératoires innovantes au service des chirurgiens et des patients.

Fort d’un service réglementaire en ordre de marche, Spineway va poursuivre son développement afin de retrouver un niveau normatif de ventes et reste attentif aux opportunités de croissance externe pouvant offrir de belles synergies.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

