NEWPORT NEWS, Virginia, Dec. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Huntington Ingalls Industries (NYSE: HII ) heeft vandaag de levering aangekondigd van nieuwe REMUS 100 UUV's (Unmanned Underwater Vehicles, onbemande onderwatervoertuigen) aan de Duitse marine. De voertuigen dienen als uitbreiding van de huidige vloot REMUS 100 UUV's, die de Duitse marine inzet bij de bestrijding van mijnen (mine countermeasures, MCM).



De nieuwe REMUS 100 UUV's hebben een geavanceerde elektronische kern en een maximale gebruiksduur van 12 uur. De voertuigen zijn gebaseerd op de REMUS-platformtechnologie en bieden een open architectuur en verbeterde modulariteit.

"We stellen de lopende samenwerking met de Duitse marine zeer op prijs en zijn er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de nationale beveiligingscapaciteiten," aldus Duane Fotheringham, voorzitter van de bedrijfsgroep Unmanned Systems van Technical Solutions. "Met de nieuwe REMUS 100-voertuigen beschikt de Duitse marine over de nieuwste technologie om hun MCM-werkzaamheden te ondersteunen."

Op https://newsroom.huntingtoningalls.com/file/ REMUS -german-navy is een afbeelding beschikbaar bij dit bericht.

Na uitgebreide proeven door het Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr ging de Duitse marine al eerder over tot de aanschaf van REMUS 100 UUV's. In de afgelopen zeven jaar heeft de Duitse marine deze voertuigen met succes ingezet bij het doorzoeken van gebieden, het in kaart brengen van puin en het maken van topografische oceaanvloerkaarten op waterdiepten tot 100 meter. De UUV's zijn uitgerust met side scan sonar, waarbij geluid wordt gebruikt om beelden van de oceaanbodem te creëren en de zoekefficiency in gebieden met weinig zicht wordt verhoogd.

Voor de levering van deze technologie aan de Duitse marine werkte HII samen met J. Bornhöft Industriegeräte GmbH, de exclusieve REMUS-leverancier van HII voor Duitse klanten. Duitsland behoort samen met de Verenigde Staten tot de 12 NAVO-lidstaten die gebruikmaken van REMUS UUV's.

Huntington Ingalls Industries is het grootste militaire scheepsbouwbedrijf van Amerika en levert professionele diensten aan partners in de overheid en de industrie. Al meer dan een eeuw bouwen de HII -scheepsbouwdivisies Newport News en Ingalls in Virginia en Mississippi meer schepen in meer scheepsklassen dan elke andere Amerikaanse scheepsbouwer. De HII -divisie Technical Solutions ondersteunt nationale veiligheidsmissies over de hele wereld met onbemande systemen, defensie- en federale oplossingen, en nucleaire en milieudiensten. HII heeft zijn hoofdkantoor in Newport News, Virginia en heeft meer dan 42.000 mensen in dienst die zowel nationaal als internationaal werkzaam zijn. Ga voor meer informatie naar:

• HII op internet: www.huntingtoningalls.com

• HII op Facebook: www.facebook.com/HuntingtonIngallsIndustries

• HII op Twitter: www.twitter.com/ HII ndustries

• HII op YouTube: www.youtube.com/huntingtoningalls

• HII op Instagram: www.instagram.com/huntingtoningalls

Verklaringen in dit bericht die geen verklaringen van historische feiten betreffen, zijn "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen impliceren risico's en onzekerheden die kunnen leiden tot materiële afwijkingen tussen de werkelijke resultaten en de resultaten zoals in deze verklaringen weergegeven. Factoren die dergelijke afwijkingen kunnen veroorzaken zijn onder meer: veranderingen in de prioriteiten en vereisten van overheden en klanten (waaronder budgettaire beperkingen van de overheid, verschuivingen in defensieuitgaven en veranderingen in kortlopende en langetermijnplannen van klanten), het vermogen van HII om toekomstige contractkosten te schatten en contracten effectief uit te voeren, veranderingen in inkoopprocessen en overheidsvoorschriften en het vermogen van HII om aan dergelijke vereisten te voldoen, het vermogen van HII om zijn producten en diensten te leveren tegen een betaalbare levenscyclus en te concurreren op zijn markten, natuurrampen, milieurampen en politieke instabiliteit, het vermogen van HII om zijn strategisch plan uit te voeren, inclusief met betrekking tot aandeleninkoop, dividenden, kapitaaluitgaven en strategische overnames, ongunstige economische omstandigheden in de Verenigde Staten en wereldwijd, gezondheidsepidemieën, pandemieën en soortgelijke uitbraken (waaronder de COVID-19-pandemie), wijzigingen in belangrijke schattingen en veronderstellingen met betrekking tot de kosten van HII voor pensioenen en gezondheidszorg voor gepensioneerden, veiligheidsdreigingen (waaronder cyberveiligheidsdreigingen en gerelateerde verstoringen) en andere risicofactoren die worden besproken in de informatie die HII bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission deponeert. Er kunnen andere risico's en onzekerheden zijn die HII op dit moment niet kan voorspellen of waarvan HII momenteel niet verwacht dat ze een aanzienlijk negatief effect op het bedrijf zullen hebben. Verder acht HII zich niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen bij te werken. U dient niet overmatig te steunen op toekomstgerichte uitspraken van HII . Dit bericht bevat ook financiële maatstaven die niet onder GAAP vallen en omvat een herleiding daarvan naar GAAP. Niet binnen GAAP gedefinieerde financiële maatstaven mogen niet worden geïnterpreteerd als belangrijker dan vergelijkbare GAAP-maatstaven.

Contactpersoon:



Beci Brenton

Beci.Brenton@HII -co.com

+1 202 264 7143