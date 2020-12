QUÉBEC, 21 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada Ltée, (« Stelmine ») (TSX-V : STH) annonce qu’elle a complété un placement privé, sans intermédiaire avec comme principal investisseur Palisades Goldcorp Ltd. Un total de 8 572 142 actions de la Société (« actions ») ont été émises dans le cadre du placement, pour un montant total de 600 050 $.



Ce placement totalisant 600 050 $ a consisté en l’émission de :

8 572 142 unités (les « unités ») à un prix de 0,07 $ par unité, pour un placement de 600 050 $. Chaque unité est composée d'une (1) action et d'un bon de souscription, chaque bon de souscription permettant à son détenteur de souscrire à une (1) action à un prix de 0,12 $ l’action durant une période de 36 mois.



Tous les titres émis dans le cadre du placement sont sujets à une période de rétention de quatre mois et un jour. Le placement est sujet à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Stelmine n'a pas déposé de déclaration de changement important au cours des 21 jours précédant l'accomplissement du placement privé.

Les produits du placement seront affectés aux frais d’opérations, au fonds de roulement de la Société et à des frais d’exploration.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 843 claims d’une superficie de 437.9 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l’Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 45 896 188 actions émises et en circulation.

À propos de Palisades Goldcorp

Palisades Goldcorp est une banque d'affaires canadienne axée sur les ressources. L'équipe de direction de Palisades a fait ses preuves en matière de rentabilité et est soutenue par de nombreux financiers parmi les plus éminents du secteur. Avec des actions de petites sociétés de ressources naturelles évaluées à des niveaux historiquement bas, la direction estime que le secteur est sur le point de connaître une forte hausse. Palisades se positionne avec des participations importantes dans des sociétés et des actifs sous-évalués dans le but de générer des rendements supérieurs.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’engagent leur responsabilité à l’égard de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements :