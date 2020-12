Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 22 december 2020

Van Lanschot Kempen is verheugd te kunnen aankondigen dat de toezichthouders verklaringen van geen bezwaar hebben verleend voor de overname en de beoogde integratie van Hof Hoorneman Bankiers in Van Lanschot Kempen. De overname, die op 18 augustus 2020 werd aangekondigd , zal naar verwachting in januari 2021 worden afgerond.

Hof Hoorneman Bankiers heeft € 2,0 miljard client assets en haar kernactiviteiten omvatten private banking, online vermogensbeheer en settlement only-diensten. Hof Hoorneman Bankiers beheert een aantal eigen beleggingsfondsen waarin voornamelijk de eigen klanten beleggen.

Met deze overname vergroot Van Lanschot Kempen de client assets binnen Van Lanschot Private Banking en Evi. Daarnaast is er ruimte voor het realiseren van aanzienlijke schaalvoordelen en verdere groei door de klanten van Hof Hoorneman Bankiers toegang te geven tot een breder producten- en dienstenpakket.

Van Lanschot Kempen verwacht de integratie van klanten, medewerkers en fondsen van Hof Hoorneman Bankiers tegen het einde van 2021 te hebben afgerond.

Van Lanschot Kempen

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com





Hof Hoorneman Bankiers

Media Relations: pr@hofhoorneman.nl

Over Hof Hoorneman Bankiers

Hof Hoorneman Bankiers is een zelfstandige vermogensbeheerder met een volledige bankvergunning, opgericht in 1989 en gevestigd in Gouda. De onderneming heeft naast het hoofdkantoor vestigingen in Arnhem, ‘t Gooi, ’s-Hertogenbosch, Groningen en Maastricht. Hof Hoorneman Bankiers beheert individuele vermogens en een twaalftal eigen beleggingsfondsen.

Zie voor meer informatie: hofhoorneman.nl

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame wijze, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

