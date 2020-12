Bonjour,

Vous trouverez ci-après le communiqué de presse diffusé ce jour.

Bien cordialement,

Florence Lièvre

Global PR Manager | Group Marketing & Communications

Capgemini Group | Paris

Tel.: +33 1 47 54 50 71

Email : florence.lievre@capgemini.com

_____________________

Contact presse :

Florence Lièvre

Tel.: +33 1 47 54 50 71

E-mail: florence.lievre@capgemini.com

Dominique Cerutti quittera ses fonctions de Directeur général d’Altran au 31 décembre 2020

Paris, le 22 décembre 2020 - Capgemini annonce que Dominique Cerutti, Directeur général depuis 2015 et anciennement Président du Conseil d’Administration d’Altran, société du groupe Capgemini, quittera ses fonctions au 31 décembre 2020 pour poursuivre d’autres opportunités professionnelles.

Convaincu du bienfondé du projet avec Capgemini et de son intérêt stratégique pour l’entreprise, ses clients, ses actionnaires et collaborateurs, Dominique Cerutti a été un fervent acteur de l’acquisition d’Altran par Capgemini lancée en 2019 et conclue avec succès en 2020. L'intégration d'Altran est en bonne voie et progresse comme prévu. En plus de l’intérêt marqué des clients pour les expertises combinées du Groupe en technologies industrielles et digitales, Capgemini a récemment lancé ses trois premières offres dans le domaine de l'« Intelligent Industry » axées sur la 5G et l’ Edge computing , la validation et la vérification des systèmes de pilotage autonomes et la R&D basée sur les données pour les sciences de la vie .

Au cours des huit derniers mois, Dominique Cerutti a œuvré à mettre en place des bases solides pour l’intégration d’Altran et à promouvoir une nouvelle génération de leaders sous la direction d’Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Ayant mené à bien sa mission, il a choisi de poursuivre d’autres opportunités professionnelles, d’un commun accord avec Aiman Ezzat. Il restera un partenaire fidèle et durable du Groupe.

« Je tiens à remercier Dominique pour sa contribution au développement d’Altran ces dernières années ; sous son impulsion, l’entreprise a réussi à mener à la fois une transformation ambitieuse et la création de nouveaux modèles de services dans un secteur qui évolue très rapidement. Dominique a été a été un fervent acteur de l’acquisition d’Altran par Capgemini et a œuvré au cours des derniers mois à mettre en place les bases solides de son intégration. Dorénavant, le Groupe ainsi élargi est bien positionné pour devenir le leader mondial de l’ ‘Intelligent Industry’, » déclare Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini.

« J’ai eu l’honneur et le plaisir de travailler aux côtés des équipes d’Altran dont le talent a permis de faire du groupe le leader mondial des services d’ingénierie et de R&D. Je tiens également à remercier nos clients pour leur confiance durant toutes ces années, ainsi que les anciens membres du Conseil d'Administration et les actionnaires d'Altran qui ont soutenu notre transformation jusqu'à l'acquisition du groupe par Capgemini. Ayant participé activement au processus d'intégration, je suis convaincu que Capgemini tirera pleinement parti des atouts d'Altran et sera un partenaire stratégique pour les clients, leur permettant de mettre à profit la révolution digitale portée par les développements du cloud, de l'Edge computing, de l'IoT, de l'intelligence artificielle et de la 5G, » commente Dominique Cerutti, Directeur général d’Altran.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com

Pièce jointe