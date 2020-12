December 22, 2020 03:00 ET

December 22, 2020 03:00 ET

George Apostolopoulos, VP Global Sales of Robit Group

George Apostolopoulos, VP Global Sales of Robit Group

George Apostolopoulos, VP Global Sales of Robit Group

George Apostolopoulos, VP Global Sales of Robit Group

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.12.2020 KLO 10.00

GEORGE APOSTOLOPOULOS NIMITETTY ROBITIN MYYNTIJOHTAJAKSI

Robit Oyj on nimittänyt George Apostolopouloksen (s. 1969, MBA, M.Sc.in Eng. Solid Mech.) yhtiön globaaliksi myyntijohtajaksi, VP Global Sales 1.12.2020 alkaen.

George Apostolopoulos tulee keskittymään Robitin globaalin myyntitoiminnan sekä jakelijaverkoston kehittämiseen yhdessä yhtiön myyntitiimien kanssa.

Apostolopoulos on toiminut 20 vuoden urallaan useissa eri porausliiketoiminnan johtotehtävissä Euroopassa, Länsi-Afrikassa ja Keski-Aasiassa, joista viimeisimmät toimipisteet ovat sijainneet Ghanassa, Kazakstanissa ja Kreikassa keskittyen erityisesti kaivosteollisuuden poralaitteiston ja -kaluston myynnin kasvun kehittämiseen.

Toimitusjohtaja Tommi Lehtonen kommentoi: ”Toivotan Georgen lämpimästi tervetulleeksi Robitille. Georgella on laaja ja pitkäaikainen kokemus kansainvälisestä porausliiketoiminnasta, ja hän tulee vahvistamaan entisestään Robitin globaalia myyntitoimintaa”.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Lisätietoja:

Robit Oyj

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com









Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 9 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com .

Liitteet