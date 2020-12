Par godu AS Grindeks meitas uzņēmuma AS “Kalceks” simtgadei radīts unikāls skaņdarbs par dabas un mūzikas dziedināšanas spējām



Dabas un mūzikas maģiju apvienojot, komponists Kristaps Krievkalns kopā ar Saulkrastu jaukto kori “Anima” un mūziķu ansambli ieskaņojis simfonisku poēmu “Beladonna. Melnacainā skaistule”. Skaņdarbam radīts arī videoklips, kas filmēts skaistajās Latvijas vietās blakus mūsu likteņupei Daugavai – Doles salā un Rīgā, AB dambī. Simfoniskā poēma tapusi par godu viena no Baltijas vecākajiem farmācijas uzņēmumiem “Kalceks” simtgadei, kas tiek svinēta šī gada decembrī.

“Farmācijai un zālēm, kas mūslaikos tiek ražoti modernās rūpnīcās no mākslīgi sintezētām vielām, visa pirmsākumi ir meklējami dabā. Arī “Kalceks” simtgades simfoniskā poēma radusies, pateicoties augam, kas brīvā dabā aug Latvijā – daudzveidīgajai beladonnai. Tāpat kā dabas veltes, arī mūzika var dziedēt, kas īpaši svarīgi šajā pārmaiņu laikā,” skaņdarba rašanās stāstu klāsta komponists Kristaps Krievkalns.

Simfoniskās poēmas stāsta pamatā ir Latvijas dabā sastopams augs, kas var mierināt, dziedināt un izdaiļot - beladonna jeb tautā dēvētā melnā vilkoga (latīņu valodā: atropa belladonna).

“Beladonnas aktīvās vielas ekvivalents tās nomierinošā efekta dēļ tiek arī izmantots vienā no “Kalceks” medikamentiem. Senatnē augs bieži tika izmantots skaistumam, bet mūsdienās to lieto tikai medicīnā, turklāt farmācijas ekspertu uzraudzībā. Pareizās devās tas palīdz atslābināties,” par farmācijas un dabas vielu niansēm stāsta Sanita Skladova, “Kalceks” vecākā pētniecības un izstrādes projektu vadītāja.

Skaņdarba muzikālais motīvs sākas no klusuma, pirmajiem mūzikas pilieniem saplūstot ar mūziķu - saksofona, trombona, ģitāru, bungu un stīgu ansambļa radītajiem motīviem un kora dziedātāju balsīm, kulminācijā sniedzot spēcīgu enerģiju, kas no miera un nemiera mijas aizved uz dziedināšanu.

Simfoniskās poēmas radīšanā piedalījās komponists, Kristaps Krievkalns, Saulkrastu jauktais koris “Anima” un tā mākslinieciskā vadītāja Laura Leontjeva, saksofonists Zintis Žvarts, trombonists Jere Tapani Niemi (arī “Kalceks” Biznesa attīstības direktors), ģitārists Ēriks Upenieks, basģitārists Armands Treilihs, bundzinieks Miķelis Vīte un stīgu ansamblis.

Simfoniskā poēma ir dāvana “Kalceks” darbiniekiem, sadarbības partneriem Latvijā un 60 pasaules valstīs uzņēmuma simtgadē, noslēdzot svinību ciklu. Tā ietvaros 2020. gada laikā tika izveidota izstāde par Latvijas farmācijas vēsturi, izdota grāmata latviešu un angļu valodās par farmāciju Latvijā 100 gadu garumā un “Kalceks” attīstību, kā arī veidota esošo un bijušo darbinieku stāstu sērija “Kalceks” sociālajos medijos.

Par Kalceks

AS “Kalceks” ir viens no vecākajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas specializējas patentbrīvo medikamentu izstrādē, galvenokārt slimnīcu segmentam. Galvenie produkti: neatliekamās palīdzības medikamenti, specializējoties CNS un kardiovaskulāro medikamentu terapeitiskajās grupās. No 2004. gada AS “Kalceks” ir Baltijas valstīs vadošā zāļu ražotāja “Grindeks” meitasuzņēmums. AS “Kalceks” medikamenti tiek eksportēti uz 60 valstīm, un galvenie noieta tirgi ir Spānija, Beļģija, Izraēla, Čehija un Francija.

