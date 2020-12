FRANKFURT/MAIN, Dec. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banken in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) wollen die Erfahrungen ihrer Kunden mit ihren Produkten und Services transformieren und verbessern. Dafür wenden sie sich an Technologiedienstleister, um ihre Kernbankensysteme zu betreiben und zu modernisieren. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes Marktforschungs- und Beratungshaus im Technologiesegment, heute veröffentlicht hat.



Der ISG Provider Lens™ „Banking Industry Ecosystem Report 2020 for the DACH Region“ stellt fest, dass die hiesigen Banken angesichts zunehmender Konkurrenz durch schnell wachsende FinTechs nach Partnern suchen, um Kunden mit technologiegetriebenen, benutzerfreundlichen Lösungen zu gewinnen und dauerhaft an sich zu binden.

Während die Banken der DACH-Region bisher vor allem eigene Ressourcen zur Aktualisierung ihrer Technologien eingesetzt hätten, habe sich die Lage inzwischen grundlegend geändert. Während Großbanken laut Studie zunehmend auf Service Provider setzen, suchen kleinere Banken die Unterstützung von Technologieanbietern, um eigene Kernbankensysteme aufzubauen.

„Unabhängig von ihrer Unternehmensgröße hat die Transformation der Customer Experience für die meisten Banken der DACH-Region oberste Priorität“, sagt Johanna von Geyr, Partner bei ISG & Co-Leiterin des Banken- und Versicherungsgeschäfts in der EMEA-Region, und erläutert: „Gleich aus drei Gründen ist die Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und dauerhaft an sich zu binden, wichtiger denn je: Erstens wird es für Kunden zunehmend günstiger, den Anbieter zu wechseln. Zweitens steigt die Kaufkraft der Millenials, die mit der Nutzung von Internetangeboten aufgewachsen sind. Und drittens drängen neue Anbieter auf den Markt, die von vornherein die passenden Angebote entwickeln.“

Die Studie stellt auch fest, dass bargeldlose Zahlungsmethoden in der Region deutlich an Zuspruch gewinnen. Ein besonderes Kraftzentrum dieser Entwicklung sieht ISG derzeit im deutschen Markt. Auch in der Schweiz habe es eine erhebliche Verschiebung hin zu kontaktlosen Bezahl- und Kartensystemen gegeben, was von einer ganzen Reihe von Unternehmen als Testfeld für neue Zahlungsoptionen genutzt werde.

Die Corona-Pandemie habe die Nachfrage nach bargeldlosen und kontaktlosen Zahlungsoptionen verstärkt, fügt die Studie hinzu. Da eine Reihe von Service-Providern entsprechende Fähigkeiten erworben habe, sähen mehr und mehr Kreditinstitute Vorteile darin, ihre Zahlungsdienste auszulagern. Viele Banken orientieren sich daher in Richtung Software-as-a-Service-Plattformen sowie in Banking-as-a-Service-Lösungen und Open-Banking-Zahlungsplattformen.

Darüber hinaus würden die Geldhäuser der Region nach Technologiedienstleistern suchen, die ihnen im Umgang mit regulatorischen Vorgaben helfen, welche von europäischen Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gesetzt werden. Eine große Anzahl von Banken gehe inzwischen zu automatisierten Geldwäscheprüfungen über, die besser skalieren, schneller ablaufen und die Zahl falsch-positiver Ergebnisse reduzieren. In einigen Fällen würden diese Dienstleister mit FinTech-Unternehmen zusammenarbeiten, um integrierte Lösungen zu entwickeln.

Der ISG Provider Lens™ „Banking Industry Ecosystem Report 2020 for the DACH Region“ bewertet die Fähigkeiten von 26 Anbietern aus vier Marktsegmenten: Core Banking Platform Implementation Services for Retail Banking, Core Banking Platform Implementation Services for Corporate Banking, Payment Ecosystem Services und Know-Your-Customer/Anti-Money-Laundering Services.

In der Studie werden Accenture und DXC Technology in allen vier Segmenten als führend genannt. Capgemini ist Leader in zwei Segmenten, während Atos, IBM, Infosys, TCS und Validatis in jeweils einem Segment als führend eingestuft werden. Darüber hinaus erhalten TCS in zwei Marktsegmenten sowie Wipro und Worldline in jeweils einem Segment die Auszeichnung „Rising Star“. Gemäß ISG-Definition gelten Unternehmen dann als Rising Star, wenn sie über „vielversprechende Portfolios“ und ein „hohes Zukunftspotenzial“ verfügen.

Die Studie „ISG Provider Lens™ Banking Industry Ecosystem Report 2020 for the DACH Region“ ist für „ISG Insights“-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.

