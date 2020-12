OTTAWA, 22 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX:HEXO; NYSE:HEXO) annonce que son prospectus préalable de base simplifié, modifié et mis à jour, daté du 14 décembre 2018, modifiant et reformulant son prospectus préalable de base simplifié daté du 19 novembre 2018 (le « prospectus préalable de base »), est arrivé à expiration aujourd’hui.



Le prospectus préalable de base portait sur l’offre à la vente par la Société, de temps à autre au cours de la période de 25 mois commençant le 19 novembre 2018, d’un montant maximal de 800 000 000 $ au total des actions ordinaires, des bons de souscription, des reçus de souscription et des unités de la Société. Entre janvier 2019 et août 2020, la Société a émis des titres en vertu du prospectus préalable de base pour un produit brut total de 254,3 millions de dollars. La Société a décidé de ne pas déposer un autre prospectus préalable de base simplifié pour le moment.

« Depuis le dépôt initial du prospectus, HEXO a considérablement amélioré ses opérations, son offre de produits et son activité globale en vue d’atteindre la rentabilité. Le premier trimestre du présent exercice a été notre sixième de suite à afficher une amélioration du BAIIA ajusté alors que nous nous dirigeons vers un BAIIA ajusté positif. Nous avançons aussi sur la voie d’un flux de trésorerie positif de nos opérations », a déclaré Trent MacDonald, chef de la direction financière d’HEXO. « Nous continuons d’occuper la plus grande part de marché au Québec, tout en poursuivant notre expansion dynamique dans d’autres marchés, et nous nous classons à présent parmi les quatre premiers acteurs du marché des produits pour adultes en termes de ventes nettes au Canada. Nous sommes également passés au premier rang des boissons grâce à Truss, notre coentreprise avec Molson Coors, et avons atteint la première position sur le marché du hasch, qui, à notre avis, continuera d’être une catégorie conséquente dans notre secteur. Vu notre situation financière solide et, surtout, notre excellente situation de liquidité et de trésorerie, nous ne pensons pas qu’il sera nécessaire de procéder à d’autres cycles de financement dans l’immédiat. »

À propos d’HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, consultez le site www.hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

