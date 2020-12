Selskabsmeddelelse

Hver medarbejder tildeles 50 aktier som anerkendelse af deres bidrag i et år med ekstraordinære udfordringer. Tildelingen omfatter ikke ledere med eksisterende aktiebaseret vederlag.

De 50 aktier optjenes over en periode på tre år og er dermed et incitament for medarbejdere i de kommende år.

Det samlede antal medarbejdere berettiget til aktietildelingen er omkring 8.000, og den samlede værdi af de tildelte aktier er ca. DKK 110 mio. ved dagens aktiekurs.

”Vores medarbejdere har været igennem et usædvanligt udfordrende år. For at vise vores påskønnelse af deres indsats for DFDS og for vores kunder, samt styrke båndet til medarbejderne, har ledelsen og bestyrelsen besluttet at tildele aktier til alle medarbejdere. Aktierne optjenes i løbet af de næste tre år, ”siger Claus V. Hemmingsen, formand for DFDS 'bestyrelse.

Aktierne tildeles i de fleste lande som såkaldte fantomaktier, hvorved berettigede medarbejdere modtager en kontant betaling i december 2023 svarende til værdien af ​​50 DFDS-aktier.

Omkostningerne til aktieprogrammet udgiftsføres forholdsmæssigt hver måned i resultatopgørelsen som en personaleomkostning indtil udgangen af ​​optjeningsperioden i december 2023.





