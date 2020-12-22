中国上海, Dec. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足中国（含香港、澳门以及台湾地区）及亚洲其他市场尚未满足的医疗需求，今天宣布任命康岚女士为公司董事会非执行董事。康女士拥有超过二十年的生命科学行业经验，在跨国公司中积累了丰富的专业知识，并领导了重要的业务发展和运营职能。

云顶新耀董事会主席、康桥资本首席执行官傅唯表示：“康岚女士广泛的企业领导能力以及作为生命科学业务领导者的成功经验对于云顶新耀来说是非常宝贵的。公司将持续推进其强大的临床阶段候选创新药物组合，同时不断提升其作为致力于满足大中华区和其他新兴亚太市场尚未满足的医疗需求的全球领导者地位。”

康岚女士表示：“我很高兴能加入这个优秀敬业的行业领导者团队。我们将共同努力，建立并加速全球创新药物与中国患者的联系，并给本地区带来更广泛的创新疗法。”

康女士曾在复星国际担任多个职位，包括复星国际执行董事会董事及高级副总裁，负责复星保险业务并担任复星人力资源负责人。彼亦曾任多家医疗健康企业（包括复星医药及复星联合健康保险）的非执行董事会董事。在加入复星之前，康女士曾在中国麦肯锡咨询公司工作五年时间，并曾在其职业生涯早期担任肿瘤研究科学家。康女士目前担任康桥资本集团C-Bridge Value Creation Limited的董事总经理。

康女士获得了浙江大学生物科学与技术学士学位以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院的医疗管理工商管理硕士荣誉学位，并获得了美国路易斯安那州杜兰大学的生物化学硕士学位。

有关云顶新耀

云顶新耀是一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足大中华区及亚洲其他市场尚未满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在国内外高质量临床开发、药政事务、化学制造与控制(CMC)、业务发展和运营方面拥有深厚的专长和丰富的经验。云顶新耀已打造了8款有潜力成为全球同类首创或者同类最佳的药物组合，其中大部分已经处于临床试验后期阶段。公司的治疗领域包括肿瘤、自体免疫性疾病、心肾疾病和感染性疾病。有关更多信息，请访问公司网站： www.everestmedicines.com.

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