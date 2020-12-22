-所获专利扩大和增强了Monopar目前的camsirubicin知识产权组合

-针对晚期软组织瘤的camsirubicin2期试验在2021年初启动的安排保持不变

伊利诺伊州威尔梅特, Dec. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monopar Therapeutics Inc.（纳斯达克股票代码：MNPR）是一家临床阶段生物制药公司，专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专利疗法。该公司今天宣布获得新型camsirubicin类似物配方的美国专利（US 10450340）。这项专利扩展了该公司camsirubicin知识产权组合，此项专利有效期截至2038年（不包含专利的任何延期）。

“这项专利中包含的类似物从设计上旨在保留camsirubicin潜在有利的非心脏毒性化学结构和阿霉素的广谱抗肿瘤活性；此外，临床前证据表明，这一族新型2-pyrrilino camsirubicin类似物可能在对阿霉素耐药的肿瘤细胞中发挥作用。这让我们有可能治疗camsirubicin有效范围之外的其他更多的癌症类型，” Monopar首席科学官Andrew Mazar博士表示。

阿霉素是美国食品和药品管理局批准的针对14种癌症的药物，包括软组织瘤和骨肉瘤、 转移性胃癌、卵巢癌、甲状腺癌、肺癌和乳腺癌；急性髓细胞白血病和淋巴细胞白血病；霍奇金和非霍奇金淋巴瘤；以及神经母细胞瘤。 但是，阿霉素的累积剂量作用可导致不可逆的心脏损伤和死亡，因此对这种药物的使用设置了限制性的终生累积剂量上限。

“如果试验成功，camsirubicin及其类似物可以突破限制性使用剂量，与阿霉素相比可以按更高剂量和更长时间给药”，Monopar首席执行官Chandler Robinson博士表示。“这有可能提高疗效并改善患者的治疗效果。”

Monopar的临床试验合作伙伴是专注于肉瘤治疗药物研究和开发的国际知名非营利组织Grupo Español de Investigación en Sarcomas（GEIS）。该组织有望在2021年初启动一项开放标记2期临床研究，对比评估camsirubicin和阿霉素在晚期软组织瘤方面的效果。阿霉素是这一领域当前的一线用药。

关于Monopar Therapeutics Inc.

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有治疗技术。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及用在晚期癌症和重症新冠肺炎的后期临床前抗体MNPR-101。 如需获取更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。这些前瞻性声明的例子包括关于以下内容的声明：获得专利是否扩大和增强了Monopar现有camsirubicin知识产权投资组合；GEIS关于camsirubicin的2期临床试验如果进行，是否会在2021年初开始；专利中包含的类似物是否能够保留 camsirubicin中可能有效的非心脏毒性化学结构，以及阿霉素强大的广谱抗肿瘤活性；这种新型2-pyrrilino camsirubicin类似物是否可以在对阿霉素耐的药肿瘤细胞中发挥作用，从而可能使Monopar能够治疗camsirubicin有效癌症之外的其他类型癌症；与doxorubicin相比，camsirubicin及其类似物能否克服有限的剂量限制，以更高剂量和更长时间给药，从而可能提高疗效和改善患者治疗结果。该等前瞻性声明涉及风险和不确定性，包括但不限于2期临床试验后GEIS完成未来临床开发的额外资金需求；camsirubicin在2期试验和未来临床开发（如果进行）中的安全性和疗效；如果试验成功，药物进行商业化的潜力，包括有关camsirubicin需求水平的不确定性；以及与药品研究、开发、监管批准和商业化有关的重大和一般性风险及不确定性。实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar 没有义务 更新此类声明以反映声明作出后发生的事件或存在的情况。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。

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Kim R. Tsuchimoto

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