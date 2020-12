AS LHV Group

December 22, 2020 09:30 ET

Detsembri alguses esitas Finantsinspektsioon LHV Groupile järelevalvelise hinnangu ja täiendava omavahendite nõude (SREP) kapitali adekvaatsuse arvutuses. Võrreldes eelmise SREP’ga kapitalinõuded ei muutunud.



Vastavalt Finantsinspektsiooni otsusele rakendub LHV Groupile konsolideeritud tasemel täiendav omavahendite nõue summas 1,73%, millest vähemalt 0,42% peab olema kaetud esimese taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 0,56% kaetud esimese taseme omavahenditega. Lisaks kehtib lisakapitalinõue välisriikides asutatud finantseerimisasutustelt kaasatud hoiuste summalt ning selleks on 0,2%.

Lähtudes Finantsinspektsiooni hinnangust ning lisades sellele sisemised puhvrid, otsustas AS- i LHV Group nõukogu kehtestada minimaalseks koguomavahendite suhtarvuks 16,00%, minimaalseks esimese taseme omavahendite suhtarvuks 12,46% ning minimaalseks esimese taseme põhiomavahendite suhtarvuks 10,63%.

Antud suhtarvude komponentide jaotus on järgmine:

Esmase taseme põhiomavahendid Esmase taseme omavahendid Kogu kapitalinõue Baasnõue 4,50% 6,00% 8,00% Pillar 2 kapitalinõue 0,42% 0,56% 1,73% Mitteresidenditest finantsvahendajate hoiused vastavalt finantsplaanile 0,10% 0,10% 0,10% Kokku SREP kapitalinõue 5,02% 6,66% 9,83% Kapitali säilitamise puhver 2,50% 2,50% 2,50% Süsteemselt olulisuse puhver 1,00% 1,00% 1,00% Süsteemse riski puhver 0,00% 0,00% 0,00% Vastutsükliline puhver 0,00% 0,00% 0,00% Kombineeritud puhver kokku 3,50% 3,50% 3,50% Minimaalne regulatiivne nõue 8,52% 10,16% 13,33% Sisemised lisapuhvrid kokku 2,11% 2,30% 2,67% Grupisisene minimaalne kapitalinõue 10,63% 12,46% 16,00%

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 500 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 247 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





