Scandinavian Tobacco Group A/S

December 22, 2020 11:17 ET

December 22, 2020 11:17 ET

Selskabsmeddelelse

Nr. 47/2020





København, 22. december 2020





Finanskalender 2021

Scandinavian Tobacco Group A/S’ finanskalender for 2021 er som følger:

2. marts 2021

Frist for bestyrelsens modtagelse af forslag fra aktionærer til at få emner optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling *)

10. marts 2021

Offentliggørelse af årsrapport 2020

14. april 2021

Ordinær generalforsamling

6. maj 2021

Offentliggørelse af delårsrapport, første kvartal 2021

25. august 2021

Offentliggørelse af delårsrapport, andet kvartal 2021

4. november 2021

Offentliggørelse af delårsrapport, tredje kvartal 2021

* Fremsendelse af forslag kan ske til investor@st-group.com eller til Scandinavian Tobacco Group A/S, Sandtoften 9, 2820 Gentofte, Denmark, att. bestyrelsen, mærket “Ordinær generalforsamling”.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations,

telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications,

telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

Vedhæftet fil