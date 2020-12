VAL-D’OR, Québec, 22 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 22 décembre 2020. Les actionnaires ont, à la majorité des voix, approuvé une résolution visant l’élection des administrateurs suivants : Loïc Bureau, Roger Bureau, Robert Gagnon et Serge M. Racine. Les actionnaires, à la majorité des voix, ont également procédé à la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeurs de la Société et confirmé la continuation du régime d’options d’achat d’actions à nombre variable de 10 %.



Lors de la réunion du conseil d’administration qui a suivi l’assemblée des actionnaires, le conseil a nommé Loïc Bureau à titre de Président du Conseil, Robert Gagnon à titre de Président et Chef de la direction, Serge M. Racine à titre de Secrétaire corporatif et Jacques Levesque à titre de Chef des finances. Comme permis selon son Régime d’attribution d’options, il a également approuvé l’attribution à des administrateurs et dirigeants de 9 000 000 options permettant d’acquérir autant d’actions ordinaires au prix d’exercice de 5 cents chacune et d’une durée de validité de cinq ans. Aucune option n’avait été attribuée depuis août 2016.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon,

Président et Chef de la direction Jacques Levesque,

Chef des finances

Tél.: (819) 825-2303 Tél : (819) 797-4354

Mise en garde



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.