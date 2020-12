Corporation Aurifère Opus One Inc.

MONTRÉAL, 22 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One Inc. (OOR: TSXV) («Opus One Gold Corp.» ou la «Société»), une société d'exploration minière qui concentre ses efforts sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité à des endroits accessibles par route, publie une mise-à-jour de ses activités d’exploration.



Opus One Gold Corp contrôle un vaste territoire le long des failles Casa-Berardi et Douay-Cameron (voir figure ci-dessous), deux structures géologiques régionales majeures connues pour abriter des gisements d'or orogéniques. Trois de nos propriétés sont situées dans cet environnement géologique:

NOYELL

Toutes les pièces du casse-tête sont maintenant en place pour démarrer le programme de forage de 5 000 m sur la propriété aurifère Noyell, en janvier prochain. Les permis d’accès et d’autorisation ont été accordés. La route, les accès à l'eau et les sites de forage sont identifiés et seront aménagés début janvier. Une foreuse devrait être mobilisée sur le terrain le 12 janvier 2021 ; le forage débutera peu après. Le forage devrait se poursuivre pendant les mois d'hiver. Il s'agit d'une étape très importante pour l'entreprise car ces cibles de forage sont considérées comme très prometteuses dans le cadre du suivi des excellents résultats aurifères obtenus en mars 2020, juste avant que Covid-19 arrête tous les travaux. Huit sondages étudieront la zone de découverte de 2020 tandis que 5 sondages testeront des anomalies IP situées entre 0,5 et 3 km à l'est du sondage NO-20-02.

FECTEAU (Urban-Barry Windfall):

Notre propriété Fecteau est stratégiquement située dans le district aurifère très actif de Urban-Barry Windfall et l’accès y est facilité par un excellent réseau de routes.

Au cours des derniers mois, Opus One a identifié trois cibles prioritaires, à la suite d’un programme d'échantillonnage de till et de prospection. Trois grilles ont été coupées sur les nouvelles cibles et la géophysique PP est maintenant complétée. Les résultats sont en cours d'analyse. La société développera des cibles de forage que nous prévoyons forer au cours de l'été 2021.

PERSPECTIVES POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE

Suite à une campagne de financement complétée avec succès en août 2020, Opus One Gold est bien financés pour mener à bien les programmes à venir.

Un programme de forage prometteur va débuter sur notre propriété Noyell. Opus one est persuadée qu'un gisement d'or d’importance pourrait être délimité le long du corridor de déformation Casa-Berardi-Douay-Cameron sur Noyell.

Tous les levés de terrain réalisés sur Fecteau au cours des dernières années nous conduisent maintenant vers une nouvelle phase d'exploration. Nous pensons que notre récent levé PP nous fournira d'excellentes cibles de forage. Ces travaux devraient commencer dès l'été prochain.

M. Louis Morin, PDG, déclare: "Nous étions conscients d’une forte reprise de l'activité d'exploration minière, nous avons donc agi tôt pour sécuriser tout notre personnel technique et notre contracteur de forage, nous sommes assurés d’être en mesure de réaliser nos projets à venir. Le programme forage sur notre propriété Noyell commencera au tout début de 2021. Il s'agit d'une étape passionnante pour l'entreprise car, sur la base des résultats passés et de ceux obtenus lors du programme de forage de l'hiver dernier, nous savons qu'il y a de l'or dans le système. Nous avons un vaste territoire à explorer dans le secteur Vezza-Casa Berardi. 2021 sera très excitante pour la Corporation Aurifère Opus One. "

Pierre O’Dowd, P. géo., agit en tant que personne qualifiée pour Ressources Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

