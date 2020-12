December 22, 2020 15:38 ET

AUSTIN, Texas und ENSCHEDE, Niederlande, Dec. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks, ein weltweit führender Hersteller von Lithium-Eisenphosphat-Zellen mit marktführendem Know-how und beeindruckendem Patentportfolio, gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Valence™-Modul- und BMS-Assets an die Lithion Power Group veräußert hat, einen vertikal integrierten Hersteller von Zellen und wiederaufladbaren und nicht wiederaufladbaren Batteriepacks.



Infolge des Verkaufs wird sich Lithium Werks intensiv auf die Weiterentwicklung seiner erstklassigen Nanophosphate™-Materialien, die Zellfertigung, kundenspezifische OEM-Lösungen, verstärkte F&E und die Erweiterung und Stärkung seines Patentportfolios für LFP-Kathoden (Lithium-Eisenphosphat) konzentrieren.

Die Nachfrage nach den exklusiven Technologien von Lithium Werks nimmt weltweit in verschiedenen Branchen rasant zu unddurch die Transaktion kann Lithium Werks sich ganz darauf konzentrieren, diese Nachfrage zu decken.

T. Joseph Fisher, III, CEO und Mitbegründer von Lithium Werks, B.V., erklärt:

„Mit diesem Schritt schärfen wir unseren Fokus darauf, die Nachfrage unserer aktuellen und zukünftigen Kunden nach unserem leistungsstarken und langlebigen Nanophosphate™-Pulver und den entsprechenden Zellen zu decken – und das nicht nur in unseren aktuellen Branchen wie Industrie, Medizin und USV-Backup, sondern mit neuer strategischer Klarheit auch mit kundenspezifischen Lösungen für unternehmenskritische Anwendungen in Sektoren wie Energiespeicherung und Transport.Wir freuen uns auf weiteres Wachstum als Anbieter unserer führenden zylindrischen Nanophosphate™-Zellen sowie auf die Einführung neuer Formfaktoren und Größen für alle Anwendungen, die die Eigenschaften Power.Safety.Life.™ unserer am MIT entwickelten Nanophosphate™-Kathodenmaterialien benötigen.“

Lithium Werks besitzt das weltweit umfassendste Portfolio an Lithium-Eisenphosphat-Materialien und -zellen und LFP-Patenten und -Produkten.Lithium Werks ist in China, Europa und den USA tätig.

Kontakt:

lwmarketing@lithiumwerks.com