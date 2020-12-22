德克萨斯州奥斯汀和荷兰恩斯赫德, Dec. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 磷酸铁锂电池制造、技术和知识产权的全球领先企业Lithium Werks宣布将其Valence™模块和电池管理系统（BMS）资产出售给电池、可充电和不可充电电池组垂直综合制造商Lithion Power Group。



出售后，Lithium Werks将高度集中于继续开发“同类最佳”Nanophosphate™（纳米磷酸盐）材料、电池生产、定制OEM解决方案、增强研发力度，并进一步扩大和加强磷酸铁锂（LFP）阴极专利产品组合。

在全球范围内，多种行业部门对Lithium Werks专有技术的需求迅速增长。此项交易将有助于Lithium Werks继续专注于满足这一需求。

Lithium Werks B.V.首席执行官兼联合创始人T. Joseph Fisher, III表示：

“此举将使我们更加专注于通过我们最强大、最耐久的Nanophosphate™粉末和电池为当前和未来客户提供服务，这不仅针对我们现有的工业、医疗和UPS备用系统等垂直行业，而且还以定制解决方案为储能和运输垂直行业等我们的任务关键型应用提供了新的战略清晰性。我们期待作为领先的Nanophosphate™圆柱电池提供商不断发展壮大，并为我们由MIT开发并能满足“Power. Safety. Life.™”（动力、安全、生活品质）需求的Nanophosphate™阴极材料应用开发其他新的形状参数和尺寸。”

Lithium Werks拥有世界上最全面的磷酸铁锂材料、电池、知识产权专利和产品组合。Lithium Werks在中国、欧洲和美国经营业务。

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