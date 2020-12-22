德克薩斯州奧斯汀和荷蘭恩斯赫德, Dec. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks 是鋰鐵磷酸電池製造、技術和智識產權的全球領導者，剛宣佈已將其Valence™ 模組及 BMS 資產出售予一家電池、可充電和不可充電電池組垂直整合製造商 Lithion Power Group。



出售之後，Lithium Werks 將集中精力繼續開發其「同類最佳」的納米磷酸鹽™ 材料、電池生產、定制 OEM 解決方案、增加研發力度，並進一步擴大及加強其磷酸鋰鐵 (LFP) 陰極專利組合。

全球各產業對 Lithium Werks 專有技術的需求正在快速增長。這項交易將有助 Lithium Werks 繼續專注滿足這項需求。

Lithium Werks, B.V. 行政總裁兼聯合創始人 T. Joseph Fisher, III 表示：

「此舉將讓我們更專注透過功能最強大和使用壽命最持久的 納米磷酸鹽™ 粉末和電池，為公司目前和未來的客戶提供服務，不但適用於我們現有的垂直行業（如工業、醫療和 UPS 備用設施），而且還備有新的策略為關鍵任務應用提供清晰的定義，包括使用定制解決方案的能源儲存和垂直運輸。我們期待作為領先的納米磷酸鹽™ 圓柱形電池供應商，不斷增長和擴展，並引入其他新的形式尺寸，以滿足各種應用所需的 Power. Safety. Life.™，而它們都是我們麻省理工學院開發的納米磷酸鹽™ 陰極材料。」

Lithium Werks 擁有全球最全面的磷酸鐵鋰材料、電池、知識產權 LFP 專利和產品組合。Lithium Werks 在中國、歐洲和美國展開業務。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.lithiumwerks.com。

聯絡方式：

lwmarketing@lithiumwerks.com



