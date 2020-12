BURLINGTON, Ontario, 22 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada est heureux d’annoncer que l’Université de Montréal a été désignée à titre d’unique fournisseur agréé en langue française du nouveau programme d’études supérieures. Comme annoncé, l’Université Queen’s est le fournisseur agréé en langue anglaise. Depuis le 1er août 2020, le programme d’études supérieures est la seule voie d’accès pour devenir consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC).



« Le CRCIC est fier d’annoncer que l’Université de Montréal se joindra à l’Université Queen’s pour offrir le programme d’études supérieures », a déclaré Stanislav Belevici, CRIC et président du conseil d’administration du CRCIC. « Il s’agit d’un jalon important du point de vue des exigences établies par le CRCIC en matière d’éducation pour les nouveaux CRIC. »

Le programme d’études supérieures en langue française, le D.E.S.S. en réglementation canadienne et québécoise de l’immigration, devrait être offert par la Faculté de droit et la Faculté de l’éducation permanente à compter de l’automne 2021. Le Graduate Diploma in Immigration and Citizenship Law (GDipICL), offert par la Faculté de droit de l’Université Queen’s, sera lancé en janvier 2021. Les deux programmes axés sur les compétences seront offerts principalement en ligne et comprennent une composante mixte optionnelle.

Du fait du lancement du nouveau programme d’études supérieures, les programmes d’études de consultant en immigration (PECI) disparaissent progressivement. Les étudiants inscrits à un PECI devront avoir obtenu leur diplôme d’ici au 31 décembre 2022, après quoi les établissements d’enseignement du PECI présentement agréés cesseront d’offrir ce programme.

Les étudiants seront néanmoins autorisés à faire l’EAP jusqu’à trois ans après avoir obtenu leur diplôme d’un PECI. Toutefois, au moment où la première cohorte d’étudiants finira le programme d’études supérieures, l’EAP sera mis à jour pour tenir compte des nouvelles compétences essentielles pour les CRIC. L’EAP dans sa forme actuelle sera offert pour la dernière fois en février 2022 et le lancement du nouvel examen mis à niveau se fera au même moment.

« Le rehaussement des exigences en matière d’éducation est une priorité clé du CRCIC dans le cadre de sa transition au Collège », a expliqué John Murray, président et chef de la direction du CRCIC. « Le nouveau programme établit des normes plus élevées du point de vue des obligations professionnelles et améliorera à la fois le service que les CRIC offrent au public et la confiance du public à l’égard de la profession. »

La transition au diplôme d’études supérieures fait partie des mesures prises par le CRCIC pour rehausser les normes en matière d’éducation pour les CRIC futurs et en exercice, de manière à continuer d’instaurer une profession de consultant en immigration et en citoyenneté crédible et réputée. Le CRCIC se réjouit de travailler en étroite collaboration avec l’Université de Montréal et l’Université Queen’s en vue de réaliser cet objectif.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Christopher May

Directeur des affaires publiques et des communications

Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC)

Tél. : 1-877-836-7543 | Courriel : cmay@iccrc-crcic.ca

À propos du CRCIC

Le CRCIC est l’organisme d’autoréglementation national qui promeut et protège l’intérêt public en encadrant les consultants en immigration et en citoyenneté et les conseillers d’étudiants étrangers réglementés.

Le mandat fédéral du CRCIC découle de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et de la Loi sur la citoyenneté qui stipulent que quiconque fournit des conseils ou des services de représentation en immigration ou en citoyenneté canadienne moyennant des frais ou une autre forme de rétribution doit être membre en règle du CRCIC, d’un barreau canadien ou de la Chambre des notaires du Québec.

Les personnes qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté canadiens à l’étranger sont assujetties au droit canadien même si elles résident à l’extérieur du Canada.

