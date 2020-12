TIVOLY publie son agenda financier 2021

Tours-en-Savoie, France – le 30 novembre 2020 à 18h

TIVOLY, groupe industriel, ayant pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés, publie son agenda financier 2021

·Chiffre d’affaires annuel 2020 24 février 2021 ·Résultats annuels 2020 (communiqué post CA) 22 mars 2021 ·Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 13 mai 2021 ·Assemblée Générale 21 mai 2021 ·Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021 22 juillet 2021 ·Résultats du 1er semestre 2021 (communiqué post CA) 15 septembre 2021 ·Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 29 octobre 2021

Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aeronautique et au secteur médical et dentaire.

TIVOLY est éligible au PEA PME

Euronext ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com





Directeur Financier Groupe Aelium Finance et Communication Edouard TIVOLY J. GACOIN / V. BOIVIN edouard.tivoly@tivoly.com tivoly@aelium.fr + 33 (0)4 79 89 59 07 + 33 (0)1 75 77 54 65





