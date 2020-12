December 23, 2020 05:00 ET

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Sijoittajauutinen 23.12.2020 klo 12:00

Yleiselektroniikka Oyj on allekirjoittanut 23.12.2020 sopimuksen, jonka mukaisesti se myy Espoon Olarinluomassa sijaitsevan toimisto- ja varastorakennuksensa ja siirtää kiinteistön vuokraoikeuden Sislin Oy:lle. Kauppahinta on 1,3 miljoonaa euroa ja se maksetaan kaupan täytäntöönpanon hetkellä vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin lopussa. Myynnistä aiheutuva myyntivoitto (n. 0,9 miljoonaa euroa) raportoidaan kertaluonteisena eränä liiketoiminnan muissa tuotoissa vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla.

Toteutettu kauppa on osa Yleiselektroniikka-konsernin kesällä 2020 käynnistämää toiminnan tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena on Yleiselektroniikka- ja Machinery-liiketoimintayksikköjen prosessien osittainen yhdistäminen, ja jolla tavoitellaan vähintään 1,5 milj. euron suuruisia vuotuisia kustannussäästöjä. Konserni on tiedottanut lokakuussa 2020 (sijoittajauutinen 27.10.2020) siirtävänsä sekä Yleiselektroniikka Oyj:n että Noretron Komponentit Oy:n pääkaupunkiseudun päätoimipisteet vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana Vantaalle osoitteeseen Ansatie 5.

Yleiselektroniikan taloudellisena neuvonantajana kiinteistökaupassa toimi Reagle Oy ja juridisena neuvonantajana Iconics Oy.

Yleiselektroniikka konserni lyhyesti:

Yleiselektroniikka-konserni on Helsingin pörsissä listattu yhtiö, joka muodostuu kahdesta liiketoimintayksiköstä; elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta ja teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta Machinerystä. Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli 111,8 milj.€ ja se työllistää noin 330 henkilöä – Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhimpia ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksiä. Päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaita elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja.