Nordic Fibreboard AS ja selle tütarettevõte Nordic Fibreboard Ltd (edaspidi - kontsern) on sõlminud oma praeguse laenuandja Swedbank ja uue laenuandja Maaelu Edendamise Sihtasutus (edaspidi - laenuandjad) laenulepingu kontserni laenude refinantseerimiseks. Refinantseerimine võimaldab kontsernil oma võlad restruktureerida, hetkel on laenusumma 4,436 miljonit eurot, muutudes nüüd 3,2 miljoniks euroks. Maaelu Edendamise Sihtasutus annab 2,0 miljonit eurot laenu, mille tähtaeg on 6 aastat, koos 20-aastase tagasimaksegraafikuga. Esimesel kahel aastal on laenu intressimäär 2% aastas, seejärel 4% aastas. Laenu põhiosa tagasimaksmisele kehtib 2-aastane maksepuhkus. Swedbank annab 1,2 miljoni euro suuruse laenu, mille tähtaeg on 5 aastat, koos 5-aastase tagasimaksegraafikuga. Laenu intressimäär on 5% aastas.

Uue lepingu kohaselt tagavad Laenuandjad refinantseerimise tegutsevale puitkiudplaate tootvale tütarettevõttele Nordic Fibreboard Ltd, samas kui emaettevõttel Nordic Fibreboard AS ja teistel kontserni tütarettevõtetel laenuandjatelt laene ei ole.

Kontserni selle aasta 9 kuu müügitulu oli 8,2 miljonit eurot, EBITDA 403 tuhat eurot ja puhaskahjum 158 ​​tuhat eurot. Refinantseerimine näeb ette, et esimene aastane intressikulu on 100 000 eurot, samal ajal kui laenude tagasimakse laenuandjatele esimesel aastal on 240 000 eurot.

"See kontserni refinantseerimine võimaldab meil jätkuvalt keskenduda, et olla juhtiv madala tihedusega kiudplaadi tootja. Meie plaadid on toodetud Eestis, kasutades tootmiseks Eesti metsade toorainet ja Eesti tööjõudu ning me ekspordime uhkusega seda kvaliteetset Eesti toodet mitmel erineval kontinendil asuvatele klientidele "- kommenteeris Nordic Fibreboard AS i tegevjuht Torfinn Losvik.

