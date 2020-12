December 23, 2020 05:40 ET

December 23, 2020 05:40 ET

Soprano Oyj sisäpiitieto 23.12.2020 klo 12.40



Soprano nostaa kanteen osakkuusyhtiöjärjestelystä

Soprano on tänään laittanut vireille kanteen Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Kanteessa vaaditaan vahingonkorvausta Soprano Oyj:n 40-prosenttisesti omistamalle osakkuusyhtiölle Ambientia E-commerce Oy:lle. Vastaajana asiassa on osakkuusyhtiön pääomistaja, 60-prosenttisesti yhtiön omistava Ambientia Group Oy.

Kanteen taustalla vaikuttaa osakeantijärjestely, jota Soprano Oyj ei hyväksy. Osakkuusyhtiön pääomistaja, 60-prosenttisesti yhtiön omistava Ambientia Group Oy on ryhtynyt osakeantijärjestelyyn, joka toteutuessaan johtaisi Sopranon omistuksen vähenemiseen alle kymmeneen prosenttiin. Yhtiön näkemyksen mukaisesti järjestely rikkoo omistajien välistä osakassopimusta sekä osakeyhtiölain mukaista osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

Asialla ei ole suoraa vaikutusta Soprano -konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi

Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi





