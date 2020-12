MONTRÉAL, 23 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Kintavar Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V: KTR) (FRANCFORT: 58V), est très heureuse de présenter une mise à jour corporative de sa filiale à part entière, la pourvoirie Fer à Cheval (la «Pourvoirie»), acquise en 2019 (voir communiqué de presse détaillé) pour ses opportunités stratégiques et synergiques. Il est rappelé aux investisseurs que les objectifs initiaux de l'acquisition visaient :



Diverses synergies entre la Pourvoirie et les activités d’exploration de la Société dans la région de Mitchi, y compris, mais sans s’y limiter, l’exposition à une entreprise avec flux de trésorerie offrant à Kintavar une occasion unique parmi les compagnies junior d’exploration minières de générer des liquidités non dilutives grâce à ses activités;

L’accès à des infrastructures clés qui auraient un impact positif majeur sur les coûts d'immobilisations futurs du développement des opérations minières dans la région;

Continuer à faire progresser l'acceptabilité environnementale et sociale dans la région en soutenant le développement régional, y compris l'embauche et la formation de main-d'œuvre locale et des Premières Nations;



Cela fait plus de 16 mois que la Pourvoirie opère sous Kintavar. Tel qu'indiqué dans les plus récents états financiers pour la période se terminant le 30 septembre 2020, les derniers 12 mois ont engendré des revenus records pour la Pourvoirie, spécialement pour les mois précédents et suivants le confinement. Les activités récréatives (motoneige, VTT, pêche et chasse) dans la région augmentent à un rythme soutenu. Nous constatons un mélange diversifié de clientèle de travailleurs et de vacanciers, attribuable en partie aux activités de développement régional qui ont entraîné une augmentation significative de la demande en hébergement. L'équipe de direction qui a été embauchée par Kintavar pour diriger la Pourvoirie a extrêmement bien performé, limitant ainsi le temps passé par la direction de Kintavar sur les activités de la Pourvoirie. L'équipe du Fer à Cheval est solide et expérimentée et a su bien performer malgré la pandémie.

Les synergies entre la Pourvoirie et les activités d'exploration ont été évidentes en 2020 : Kintavar a vu d'importantes réductions de ses coûts d'exploration, notamment à travers une réduction des coûts d’équipement, d'hébergement et de transport, alors que certains des techniciens sont en mesure d'effectuer des tâches autant pour la Pourvoirie que pour Kintavar selon la saison. En conséquence, la majorité du personnel local est restée à l’emploi durant la pandémie.

De plus, durant tout l’été, Kintavar a fourni de l’hébergement au personnel d'Hydro-Québec et à ses entrepreneurs et prévoit continuer de le faire dans un avenir prévisible alors que d’importants travaux ont débuté à la sous-station hydro électrique La Vérendrye. En conséquence, les actionnaires de Kintavar peuvent s'attendre à voir de nouvelles augmentations des revenus ainsi que l’embauche de nouveaux employés locaux, y compris de main d’œuvre provenant des Premières Nations, soutenant ainsi davantage le développement local. Un agrandissement de la capacité d’hébergement de la Pourvoirie et de ses infrastructures est prévu pour accueillir un nombre croissant d'entrepreneurs et de touristes de la région. Aucun financement dilutif ne sera nécessaire pour cette expansion.

« Ce fut une première année passionnante en tant qu'opérateur du Fer à Cheval. L'équipe s'est agrandie et, par conséquent, notre empreinte dans la région s'est développée. Nous sommes une société d'exploration unique avec une exposition à une activité commerciale régionale si excitante qui génère des revenus et qui s'intègre si bien avec nos activités d’exploration. Notre récente découverte du projet Wabash plus tôt cette année a solidifié notre modèle géologique de minéralisation de cuivre stratiforme dans la région et nous avançons maintenant nos activités d'exploration en optique de minéralisation de cuivre d’envergure régionale plutôt que comme un projet autonome. La Pourvoirie fournit à Kintavar une base solide sur laquelle centraliser nos activités d'exploration à la fois sur Mitchi et sur Wabash. Je profite également de cette occasion pour souhaiter à tous nos actionnaires, parties prenantes et collaborateurs de Kintavar et du Fer à Cheval, de Joyeuses Fêtes et une nouvelle année saine et prospère en 2021. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar Exploration.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e84b582-60b6-4fbf-b7b4-584b7f610d36

À propos d’Exploration Kintavar et des propriétés Mitchi – Wabash

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Ses projets phares sont Mitchi et Wabash (environ 37 000 hectares, détenue à 100%), situés respectivement à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier et 15 km à l’est de la ville de Parent au Québec. Les deux propriétés, distantes de moins de 60 km, couvrent ensemble une superficie de plus de 300 km2 accessible par de grandes routes forestières régionales, un réseau de sentiers forestiers carrossables, et avec un accès à l'énergie hydroélectrique déjà sur place et une voie ferrée avec station de chargement sur la propriété. Les propriétés sont situées dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique du Grenville. Les projets se concentrent principalement sur la minéralisation de type cuivre stratiforme (SSC) dans les unitées sédimentaires, mais comprennent aussi des cibles de type oxyde de fer-cuivre-or (IOCG) et de type skarn. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l’extérieur du bassin sédimentaire. Kintavar possède également des propriétés aurifères dans les ceintures de roches vertes Abitibiennes au Québec notamment le projet aurifère Anik en partenariat avec IAMGOLD et plusieurs projets en développement qui ont été optionnés par Gitennes Exploration.

Kintavar soutient le développement local dans la région de Mitchi-Wabash où elle possède et exploite la pourvoirie Fer à Cheval (www.feracheval.ca), une opération rentable génératrice de trésorerie où elle emploie de la main-d'œuvre locale. Elle collabore également avec les Premières Nations locales pour offrir de la formation et des emplois.

Pour plus d’informations, contactez :

Kiril Mugerman, président et CEO

Téléphone : +1 450 641 5119 #5653

Courriel : kmugerman@kintavar.com

Web: www.kintavar.com

Énoncés prospectifs :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d’une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu’un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l’un ou l’autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L’information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l’information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, laquelle est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n’entend pas ni ne s’engage à actualiser ou revoir l’information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.