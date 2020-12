Bombardier maintiendra la flotte de véhicules légers sur rail et de systèmes en bordure de voie

Le contrat reflète la solide position de Bombardier sur le marché nord-américain des services en partenariat public-privé

Le chef de file mondial des technologies de la mobilité, Bombardier Transport, a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat avec Mosaic Transit Partners Maintenance GP (MTM) pour la fourniture de 30 ans de services de maintenance pour le projet Finch West Light Rail Transit (LRT) à Toronto. En vertu de l'accord, Bombardier maintiendra une flotte de véhicules légers sur rail ainsi que des éléments de bordure de voie et un système de caténaire pour la nouvelle ligne de LRT qui devrait être achevée en 2023.

Le projet Finch West LRT est un partenariat public-privé (PPP) d'Infrastructure Ontario, de Metrolinx et de Mosaic Transit Group. Mosaic a obtenu un contrat pour la conception, la construction, le financement et l’entretien de la nouvelle ligne de LRT qui longera l’avenue Finch Ouest à Toronto et sera entièrement intégrée au système de transport collectif existant de la ville. Bombardier sera un sous-traitant de MTM, qui est une coentreprise d'ACS Infrastructure et d'AECON.

« Nous sommes ravis de faire partie de l'équipe qui augmentera les options de mobilité pour les citoyens de la région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH) », a déclaré Elliot G. (Lee) Sander, président, Région des Amériques, Bombardier Transport. « Nous apportons notre compréhension approfondie du transport dans le secteur de la RGTH, et notre vaste expérience en tant que fournisseur de solutions de mobilité et participant à des PPP, pour nous assurer que Finch West LRT fournira le même niveau élevé de transport sûr, efficace et fiable que le reste du réseau de Metrolinx. »

À l'échelle mondiale, Bombardier soutient plus de 600 projets de services avec 9 000 employés de services dans 14 pays. En Amérique du Nord seulement, Bombardier fournit des services de maintenance et / ou d'exploitation pour des systèmes de transport collectif, y compris Metrolinx (GO Transit et UP Express) à Toronto, exo à Montréal, Ouébec, Transpo à Ottawa, TransLink (West Coast Express) en Colombie-Britannique, Central Florida Commuter Rail (SunRail), la Maryland Transit Administration (MARC Brunswick et Camden Lines), NJ TRANSIT (River Line), North County Transit District (services ferroviaires COASTER et SPRINTER) en Californie et la Southern California Regional Rail Authority (Metrolink).

De plus, Bombardier maintiendra la flotte et les systèmes en bordure de voie de la ligne Toronto Eglinton Crosstown et, en tant que partenaire de TransEd O&M Partners GP, fournira des services d'exploitation et de maintenance clés en main pour la nouvelle ligne Edmonton Valley en Alberta. Bombardier exploite et maintient également des systèmes de transport collectif automatisés dans 14 aéroports aux États-Unis et soutient ses clients avec des programmes de révision et de remise à neuf, ainsi que des solutions matérielles et technologiques.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36,000 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 52 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

