Selskabsmeddelelse nr. 33-2020

Odense, den 23. december 2020

Odico A/S indgår hidtil største enkeltordre i Digital Fabrikation.





Odico har indgået en kontrakt med en dansk kunde, om levering af en serie nyudviklede betonstøbeforme til fremstilling af en optimeret topologisk betonkonstruktion.

Den modtagne ordre på 10,5 mio. kr. er den største enkeltordre i Odicos historie, og levering vil finde sted successivt i 2021. Aftalen er indgået efter mere end 1 års udviklings- og prototype arbejde, og ligger i tråd med Odicos satsning indenfor digital fabrikation.

I forbindelse med ordrens indgåelse udtaler CEO, Anders Bundsgaard:

”De støbeforme som vi i dette projekt skal levere, er formentligt blandt de mest avancerede forme, som endnu er anvendt internationalt, til et kommercielt byggeri. Ordren beviser, at vi i Odico, dels besidder den rette teknologi til løsning af de udfordringer moderne arkitektur står overfor, dels råder vi over et team i verdensklasse, som kan bringe denne teknologi i anvendelse. Det kan hele teamet bag Odico være stolte af.”

Parterne er enige om at øvrige detaljer i relation til ordren ikke offentliggøres af konkurrencehensyn.





Yderligere oplysninger: CEO Anders Bundsgaard, tlf.: +45 2222 1235, e-mail: anders@odico.dk.





Odico A/S

Oslogade 1

5000 Odense C

www.odico.dk

Certified Adviser

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Christian Ejlskov, tlf. + 45 2529 4130

Englandsgade 25

Postboks 200

5100 Odense C

