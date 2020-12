Ne pas distribuer aux agences de presse américaines ni diffuser aux États-Unis



TORONTO, 23 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MindBeacon Holdings Inc. (« MindBeacon » ou la « Société ») (TSX : MBCN) a annoncé aujourd’hui la clôture réussie de son premier appel public à l’épargne (le « placement ») précédemment annoncé, dans le cadre duquel MindBeacon et TELUS Corporation, 1930339 Ontario Inc., 2451585 Ontario Inc. et 1964998 Ontario Inc. (les « actionnaires vendeurs ») ont vendu un total de 9 343 750 actions ordinaires au prix de 8,00 $ par action, pour un produit brut total de 74 750 000 $. Le placement comprend l’exercice intégral par les preneurs fermes (terme défini ci-dessous) de leur option de surallocation leur permettant d’acquérir 1 218 750 actions supplémentaires de la Société auprès des actionnaires vendeurs. La Société a reçu un produit brut de 65 000 000 $ et les actionnaires vendeurs ont reçu un produit brut de 9 750 000 $.

MindBeacon utilisera le produit net tiré du placement pour renforcer sa situation financière et réaliser ses stratégies de croissance, ce qui comprend l’augmentation des abonnements des consommateurs et des entreprises sur les marchés existants et l’expansion de ses activités dans de nouvelles zones géographiques, l’élargissement des cas d’utilisation et de son continuum de soins, la création et la mise en œuvre de son offre de produits BEACON in a Box, ainsi que l’investissement dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine, et financer le fonds de roulement et les autres activités générales de l’entreprise.

Les actions ordinaires de la société sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « MBCN ».

Le placement a été effectué par Valeurs Mobilières TD Inc. et Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. à titre de coteneurs de livres, Corporation Canaccord Genuity à titre de cochef de file et Bloom Burton Securities Inc., Valeurs Mobilières Beacon Ltée et Echelon Wealth Partners Inc. en tant que preneurs fermes.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de MindBeacon dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les titres de la Société n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières étatique, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens donné à « United States » dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à une dispense des obligations d’inscription prévues par ces lois.

À propos de MindBeacon

Fondée en 2015, dans le cadre d’un partenariat avec CBT Associates, clinique privée dirigée par des psychologues qui se spécialisent dans les thérapies en santé mentale fondées sur des données probantes, notamment la TCC, MindBeacon élabore un continuum complet de soins en santé mentale par l’intermédiaire de sa plateforme en ligne BEACON (« BEACON ») et de soins fournis en clinique. BEACON a été lancée en 2017 comme l’une des premières plateformes numériques commercialement disponibles offrant des TCCi assistées par un thérapeute au Canada. MindBeacon utilise des données pour élaborer des programmes de soins en santé mentale conçus pour répondre aux besoins uniques des bénéficiaires en leur offrant une thérapie efficace, accessible et à un coût abordable. Grâce à son approche thérapeutique reposant sur un protocole et à sa capacité d’offrir des thérapies par l’intermédiaire d’une équipe de professionnels de la santé mentale réglementés, BEACON ne cesse de croître et est en train de changer le monde de la thérapie. MindBeacon a comme objectif d’offrir à ses bénéficiaires des services complets et accessibles tout au long de leur parcours thérapeutique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » et des « déclarations prospectives » (collectivement, l’« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’utilisation prévue du produit net tiré du placement et l’exécution de la stratégie de croissance de la Société. L’information prospective se caractérise parfois par l’utilisation de termes et expressions tels que « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s’attendre à », « pouvoir », « croire » et « avoir l’intention de », au futur et au conditionnel, dans la forme positive ou négative. Les déclarations contenant de l’information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, estimations et projections de la direction concernant des événements ou circonstances futurs.

L’information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d’opinions, d’estimations et d’hypothèses que la Société considère comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites, et sont soumises à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire que les résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement dont il est question, explicitement ou implicitement, dans cette information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs de risque mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus avec supplément — RFPV de la Société daté du 17 décembre 2020, et dans d’autres documents que la Société a déposés et pourrait déposer à l’avenir auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes, qui sont tous disponibles sous le profil SEDAR de la Société à l’adresse www.sedar.com. Si l’un de ces risques ou l’une de ces incertitudes se matérialise, ou si les opinions, estimations ou hypothèses qui sous-tendent l’information prospective se révèlent erronées, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans l’information prospective. Il n’y a aucune garantie que cette information sera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans cette information. Aucune information prospective n’est garante des résultats futurs. En conséquence, vous ne devez pas vous fier indûment à l’information prospective, qui n’est valable qu’à la date où elle est formulée. L’information prospective contenue dans le présent communiqué représente les attentes de la Société à la date des présentes et est susceptible d’être modifiée après cette date. Cependant, la Société se dégage de toute obligation de mettre à jour ou de modifier cette information prospective par suite de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou pour toute autre raison et elle n’a pas l’intention de le faire, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l’y oblige. Toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément présentée sous réserve des mises en garde qui précèdent.

